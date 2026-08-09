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Vodootporna maskara je spas tokom letnjih vrućina, odlaska na bazen, treninga ili emotivnih trenutaka kada suze ne želite da pokvare šminku. Međutim, upravo zbog svoje postojanosti, njeno skidanje često predstavlja pravi izazov.

Mnoge žene pokušavaju da je uklone snažnim trljanjem očiju, ne znajući da tako mogu da oštete nežnu kožu oko očiju, ali i da izazovu opadanje trepavica. Stručnjaci upozoravaju da je upravo strpljenje najvažnije kada je u pitanju uklanjanje vodootporne maskare.

Zašto je vodootporna maskara toliko postojana?

Tajna njene dugotrajnosti krije se u sastojcima poput voskova, silikona i ulja. Oni stvaraju zaštitni sloj koji odbija vodu, znoj i suze, pa maskara ostaje na mestu satima.

Skidanje vodootporne maskare može biti izazov Foto: printscreen YT

Međutim, upravo zbog toga običan gel za umivanje i voda nisu dovoljni da je uklone. Ako pokušate da je “isperete”, najčešće ćete završiti trljajući oči mnogo više nego što bi trebalo.

Osim što može izazvati iritaciju, grubo skidanje šminke vremenom doprinosi pojavi sitnih bora oko očiju i lomljenju trepavica.

Kako pravilno skinuti vodootpornu maskaru?

Najvažnije pravilo je da pustite preparat da odradi svoj posao.

Najbolji izbor su sredstva na bazi ulja ili balzami za skidanje šminke, jer efikasno rastvaraju voskove i pigmente iz vodootpornih formula.

Postupak izgleda ovako:

- Natopite tupfer sredstvom za skidanje šminke ili uljanim čistačem.

- Prislonite ga na zatvoreno oko i držite 20 do 30 sekundi, bez trljanja.

- Kada se maskara omekša, nežnim pokretima prevucite tupfer niz trepavice.

- Ako su ostali tragovi, uklonite ih štapićem za uši natopljenim micelarnom vodom.

Dobro natopite tupfer Foto: Profimedia

Važno je da ne vučete trepavice i ne ponavljate agresivne pokrete, jer je koža oko očiju najtanja na celom telu i zahteva posebnu pažnju.

Da li su uljani preparati najbolji izbor?

Stručnjaci smatraju da su uljani balzami i uljani čistači najefikasniji za uklanjanje vodootporne maskare, jer rastvaraju postojane sastojke bez narušavanja zaštitne barijere kože.

Ipak, osobama sa veoma osetljivim očima ili onima kojima uljani proizvodi izazivaju iritaciju, bolji izbor može biti micelarna voda ili maramice natopljene micelarnom vodom.

Bez obzira na to koji proizvod koristite, cilj je isti – ukloniti šminku temeljno, ali nežno.

Temeljno isperite lice na kraju Foto: Shutterstock

Zašto je važno skinuti maskaru pre spavanja?

Ostavljanje tragova maskare preko noći može isušiti trepavice i povećati rizik od njihovog lomljenja, ali i doprineti iritaciji očiju i kože kapaka.

Temeljno uklanjanje šminke omogućava koži da se tokom noći regeneriše, a trepavicama da ostanu zdrave i jake.

Na kraju, stručnjaci ističu da lepa i negovana koža nije rezultat agresivnog čišćenja, već pravilne i nežne rutine. Kada je reč o vodootpornoj maskari, nekoliko dodatnih sekundi strpljenja može sačuvati i vaše trepavice i osetljivu kožu oko očiju.

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