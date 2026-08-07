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Stručnjaci tvrde da postoji nekoliko pouzdanih znakova koji otkrivaju koliko je lubenica zrela, a jedan detalj na kori može da bude najbolji pokazatelj njenog ukusa.

Reč je o takozvanoj poljskoj fleki, odnosno svetlijem delu kore koji se nalazi na donjoj strani ploda. Njena boja može mnogo da kaže o tome koliko je lubenica sazrevala na njivi i koliko će biti slatka.

Šta znači bela fleka na lubenici?

Svaka lubenica ima jednu površinu koja nije zelena poput ostatka kore. To je mesto na kojem je plod ležao na zemlji tokom sazrevanja, zbog čega se naziva poljska fleka.

Prema rečima stručnjakinje za biljke Tami Sons, ova fleka je potpuno prirodna i trebalo bi da postoji na svakoj zreloj lubenici. Međutim, njena veličina i boja mogu biti važan pokazatelj kvaliteta.

Ako je fleka veoma bleda ili gotovo bela, postoji mogućnost da je lubenica ubrana prerano i da nije stigla da razvije pun ukus i slatkoću.

Pogledajte fleku Foto: Shutterstock

Žuta i narandžasta fleka znače jedno - lubenica je slatka

Kako lubenica duže sazreva na njivi, boja poljske fleke postaje intenzivnija.

Puterasto žuta fleka ukazuje na zrelu i ukusnu lubenicu. Narandžasta ili tamnožuta fleka smatra se jednim od najboljih znakova da je plod veoma sladak, jer je imao dovoljno vremena da nakupi više prirodnih šećera.

Upravo zbog toga prodavci često prvo pogledaju donju stranu lubenice pre nego što je preporuče kupcu.

Kada lubenicu ipak treba zaobići?

Važno je razlikovati normalnu poljsku fleku od oštećenja.

Ako primetite više sitnih belih ili sivih fleka, ulegnuća, mekanu koru ili tragove buđi, takvu lubenicu ne bi trebalo kupovati. To nisu prirodne promene nastale sazrevanjem, već mogu ukazivati na propadanje ploda.

Takođe, poljska fleka treba da bude čvrsta i glatka na dodir. Ako je mekana ili gnjecava, velika je verovatnoća da je unutrašnjost već počela da se kvari.

I drugi detalji otkrivaju kakva je lubenica

Osim boje poljske fleke, korisno je obratiti pažnju i na izgled cele kore.

Lubenica Foto: Francisco Javier Mares Guardiola / Alamy / Profimedia

Mat tamnozelena kora uglavnom ukazuje na potpuno zreo plod, dok sjajna i svetlija kora često znači da je lubenica ubrana prerano.

Stručnjaci navode da su izraženije mrežaste šare na kori takođe dobar znak. One mogu biti pokazatelj da je cvet bio dobro oprašen, što često znači i veći sadržaj šećera u plodu.

Oblik i težina takođe mogu pomoći pri izboru. Okrugle lubenice koje deluju teže nego što izgledaju obično su punije soka, dok su izduženi i lagani plodovi često vodenastiji i manje slatki.

Kako najlakše izabrati dobru lubenicu?

Ako želite da povećate šanse da kući ponesete slatku i sočnu lubenicu, stručnjaci preporučuju da pre kupovine proverite nekoliko stvari:

Potražite puterasto žutu ili narandžastu poljsku fleku. Birajte lubenice sa mat tamnozelenom korom. Kucnite po sredini ploda - zrela lubenica daje dubok i pun zvuk. Uporedite dve lubenice slične veličine i izaberite onu koja je teža. Obratite pažnju na peteljku - suva i blago smežurana znači da je plod prirodno sazreo, dok zelena i vlažna može ukazivati na preranu berbu.

Uz nekoliko jednostavnih trikova, izbor dobre lubenice više ne mora da bude puka sreća, već odluka zasnovana na znakovima koje nam sama priroda ostavlja na kori.

VIDEO: Kako odabrati slatku lubenicu: