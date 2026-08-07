Slušaj vest

Toplotni talas je u punom jeku, pa ni opuštanje posle posla to zapravo nije jer nas vrućina iscrpljuje čak i dok ne radimo ništa, zar ne?

Tokom vrelih letnjih dana mnogi pokušavaju da pronađu način da snize temperaturu u domu, a da ne moraju da drže klima-uređaj uključen satima.

Otvoreni prozori i promaja uglavnom nisu dovoljni kad su spoljne temperature iznad 30 stepeni, ali postoji mnogo jednostavnih trikova koji pomažu da boravak unutra bude prijatniji.

Danas vam predstavljamo prirodan način rashlađivanja koji se tradicionalno koristi u Indiji, a ne zahteva skupu opremu ni dodatne uređaje, već samo nekoliko stvari koje većina ljudi ima kod kuće.

Zavese od vetivera Foto: Joam Boam / Alamy / Profimedia

Stara indijska metoda za rashlađivanje kuće

Pre nego što su postojali ventilatori i klima-uređaji, ljudi u Indiji su se oslanjali na prirodne načine zaštite od velikih vrućina.

Jedan od njih uključivao je zavese napravljene od vetivera, prirodnog materijala koji se dobija od korena istoimene tropske biljke poznate po prijatnom mirisu i sposobnosti da zadržava vlagu.

U najtoplijem periodu godine su se u Indiji ove zavese postavljale se na vrata i prozore, a zatim su se kvasile vodom. Kad bi kroz njih prolazio topao vazduh spolja, voda bi isparavala i prirodno ga rashlađivala, što u prostoriji pravi svežiju i prijatniju atmosferu.

Ne morate da imate zavese od vetivera

Danas ovaj princip možete primenite uz stvari koje su već dostupne u svakom domaćinstvu. Umesto tradicionalnih zavesa od vetivera, mogu da se koriste deblje i tamnije zavese koje sprečavaju direktan prodor sunčevih zraka.

Dovoljno je da ih blago poprskate hladnom vodom, naročito tokom najtoplijeg dela dana. Vlaga, koja postepeno isparava, može da pomogne da vazduh u prostoriji bude manje suv i prijatniji za boravak.

VIDEO: Spremite se za prave tropske noći