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Priprema kuvanih jaja na prvi pogled deluje kao najprostiji kulinarski korak, ali svako ko se mučio sa skidanjem ljuske ili sivo-zelenim žumancetom zna da praksa često ume da zataji. Zbog toga je sprovedeno detaljno testiranje pet najzastupljenijih tehnika kuvanja u vodi kako bi se pronašao recept koji garantuje uspeh, ne oduzima mnogo vremena i olakšava čišćenje.

Tokom ovog eksperimenta korišćena su jaja jednake svežine, a svaka serija je odmahnakon pripreme potopljena u posudu sa ledenom vodom na pet minuta, nakon čega su provela sat vremena u frižideru pre ljuštenja.

Koja tehnika kuvanja jaja je najbolja Foto: Profimedia

"Testirala sam pet različitih metoda kuvanja u vodi kako bih pronašla onu koja je nepogrešiva, brza i dovoljno praktična za svakodnevnu upotrebu," rekla je autorka eksperimenta.

Sporo kuvanje i ekspres lonac

Prvi postupak koji je stavljen na test bilo je sprovođenje procesa u aparatu za sporo kuvanje. Jaja se potope u vodu tako da tečnost bude bar dva i po centimetra iznad njih, a zatim se spremaju na najvišem podešavanju između dva i po i tri sata. Iako se ova opcija čini zgodnom jer ne zauzima ringlu, krajnji rezultat je bio razočaravajući. Dugotrajna izloženost temperaturi prekuvala je jaja i promenila boju žumanca, pa je ova metoda dobila skromnu ocenu dva od mogućih pet.

S druge strane, priprema pod pritiskom u ekspres-loncu pokazala se kao izuzetno brza i delotvorna. Jaja se izlažu pritisku pet minuta, a potom ostavljaju u poklopljenom loncu još pet minuta pre prebacivanja u hladnu kupku. Ovako pripremljena jaja čistila su se bez muke i bila su besprekorno skuvana bez tamnih prstenova. Ipak, tehnika je dobila ocenu četiri zbog potrebe za posebnim aparatom i otežanog podešavanja za rovitiju varijantu.

Tradicionalni pristupi kuvanja u šerpi

Jednako visoku ocenu (četiri od pet) dobio je i popularan postupak gde se jaja stave u hladnu vodu, zagreju do ključanja na jakoj vatri, pa se posuda odmah skloni sa šporeta i poklopi. Jaja odstoje u vreloj vodi deset minuta, što osigurava ujednačenu termičku obradu bez skakanja po šerpi. Dobijeni rezultat je lako čišćenje i ujednačena struktura, pa je ovo odličan izbor za sve koji naginju zaboravnosti tokom kuvanja.

Koja od 5 tehnika kuvanja jaja je najbolja Foto: Profimedia

Klasični metod – ubacivanje jaja direktno u proključalu vodu i kuvanje tokom devet minuta – ocenjen je sa visokih 4.5. Ova standardna tehnika ne zahteva nikakve posebne rekvizite i donosi pouzdane rezultate uz jednostavno skidanje ljuske, dok joj je jedina mana rizik od pucanja pri spuštanju u vrelu vodu.

Pobednička metoda: Priprema na pari

Ipak, titulu najboljeg postupka odnelo je kuvanje na pari, koje je zaslužilo čistu peticu. Za ovu metodu potrebno je sipati jednu do dve čaše vode u šerpu sa nastavkom za parenje. Čim voda proključa, jaja se poređaju u korpu, poklope i izlažu pari tačno deset minuta, pa se potom prebacuju u ledenu kupku. Kao rezultat dobijaju se savršeno skuvana jaja koja se ljušte izuzetno lako, dok im je tekstura znatno svilenkastija u poređenju sa svim ostalim postupcima.

Kako mala količina vode proključa vrlo brzo, ovaj pristup omogućava brzu pripremu više serija zaredom, uz minimalan utrošak vremena i bez složene opreme. Iako će klasično kuvanje ostati najčešća navika u domaćinstvima, kuvanje na pari dokazalo se kao najefikasnije rešenje kada je potrebno spremiti veću količinu jaja bez greške.

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