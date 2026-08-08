da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Raskošan buket svežeg cveća trenutačno oplemenjuje svaki dom i unosi vedrinu u enterijer. Međutim, većina ljubitelja bilja dobro zna onaj nepoželjan scenario kada već posle par dana latice klonu, lišće izgubi boju, a tečnost u posudi poprimi neprijatan aromatični trag. Mada se čini da je životni vek ubranog cveća kratak, uz nekoliko praktičnih korekcija u nezi stabljike u vazi mogu trajati drastično duže.

Od trenutka kada se odseče, cvet biva lišen svojih prirodnih izvora hrane i zaštite koje mu je pružala sama biljka. Iz tog razloga, ključno je u kućnim uslovima stvoriti zamensko, stabilno okruženje.

Kako da vam cveće u vazi duže traje i ne oseća se Foto: Home Bird / Alamy / Profimedia

Domaći rastvor

Iznenađujuće delotvoran trik koji mnogi primenjuju za očuvanje svežine jeste spajanje kuhinjskog šećera i alkoholnog sirćeta. Dok šećer služi kao preko potrebna hrana i izvor energije ubranom cvetu bez korena, sirće sprečava brzi razvoj mikroorganizama i eliminiše neželjene mirise u posudi.

Za optimalne rezultate, u jedan litar vode umešajte:

1 kafenu kašičicu šećera

1 do 2 kafene kašičice alkoholnog sirćeta

Sa merom budite oprezni – prevelika količina šećera može ubrzati zamućenje i kvarenje.

Odakle potiče neprijatan miris vode u vazi?

Neprijatan miris ne potiče od samih latica, već od bakterijskih kolonija koje se ubrzano šire u stajaćoj vodi. Razvoj mikroba dodatno pospešuju otpaci lišća, biljna prljavština i neopran sud. Pre nego što posadite buket u vodu, preporučuje se da:

Kako da vam cveće u vazi duže traje i ne oseća se Foto: Wizdata, WizData,inc. / Alamy / Profimedia

očistite sve listove koji padaju ispod nivoa tečnosti,

temeljno operete vazu sapunom i vodom,

skratite krajeve stabljika pod oštrim uglom,

redovno menjate vodu na svakih par dana. Na kojim mestima cveće najbrže propada?

Rezanom cveću štete nagla odstupanja u temperaturi, jaka sunčeva svetlost i blizina grejnih tela. Idealno ga je pozicionirati u osvetljenoj prostoriji sa stabilnom mikroklimom, podalje od radijatora, rashladnih uređaja i vlage. Važan savet jeste i da vazu sklonite od posude sa voćem. Plodovi tokom zrenja emituju etilen - prirodni gas koji dramatično ubrzava starenje i sušenje latica.

Nakon nekoliko dana stajanja, donji deo stabljike može se zapušiti bakterijama i odumrlim tkivom. Iz tog razloga je preporučljivo da pri svakoj zameni vode skratite stabljike za oko jedan centimetar. Rez uvek izvodite dijagonalno kako biste omogućili biljci da pije vodu preko veće površine.

Pogledajte video: Kako zalivati aranžman sa čuvarkućom