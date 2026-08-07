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Druga nedelja avgusta često donosi pravi test za cveće. Posle nedelja visokih temperatura, zemlja se brzo suši, listovi gube čvrstinu, a biljke u saksijama mogu da klonu za samo nekoliko sati. Zbog toga mnogi posežu za kantom čim primete suvu površinu zemlje, ali upravo tada mogu da naprave ozbiljnu grešku.

Cveće tokom avgustovskih vrućina ne treba zalivati nasumično, svakog dana i malom količinom vode. Mnogo je važnije da vlaga stigne do korena, umesto da samo nakvasi gornji sloj zemlje i brzo ispari.

Površina može da zavara

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Na jakom suncu zemlja već sredinom dana može izgledati potpuno suvo i ispucalo. To, međutim, ne znači da biljci odmah nedostaje voda. Nekoliko centimetara ispod površine često još ima dovoljno vlage.

Pre nego što ponovo zalijete cveće, gurnite prst u zemlju do dubine od približno tri do pet centimetara. Ako je i taj sloj suv, biljci je potrebna voda. Ako je zemlja ispod površine još vlažna, sačekajte.

Ovaj jednostavan test posebno je važan za cveće posađeno u bašti, jer često i svakodnevno zalivanje može da zadrži koren blizu površine. Takva biljka postaje još osetljivija kada nastupi nekoliko izrazito toplih dana.

Najbolje vreme je rano jutro

Cveće je najbolje zalivati između pet i osam časova ujutru, dok su zemlja i vazduh još relativno hladni. Voda tada sporije isparava i ima dovoljno vremena da prodre do korena pre nego što sunce postane jako.

Ako jutarnje zalivanje nije moguće, biljke se mogu zaliti i uveče, kada temperatura padne. Vodu tada treba sipati direktno uz zemlju, bez nepotrebnog kvašenja listova i cvetova. Vlažni listovi koji ostanu takvi tokom noći mogu da pogoduju razvoju gljivičnih bolesti, naročito ako su biljke gusto posađene i nema dovoljno strujanja vazduha.

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Zalivanje usred dana uglavnom je najmanje efikasno jer veliki deo vode brzo ispari. Ipak, ako je biljka ozbiljno klonula, zemlja potpuno suva i postoji opasnost da propadne, ne treba čekati veče. U tom slučaju zalijte je odmah, ali vodu usmerite isključivo prema korenu.

Ne verujte uvek klonulim listovima

Biljke tokom najtoplijeg dela dana mogu privremeno spustiti listove čak i kada u zemlji još ima vlage. Na taj način smanjuju gubitak vode i štite se od prevelike toplote.

Ako se cveće uveče ili rano ujutru ponovo podigne, verovatno nije reč o ozbiljnoj žeđi. Međutim, ukoliko biljka ostane klonula i nakon što temperatura padne, proverite zemljište i po potrebi je temeljno zalijte.

Opasno svakodnevno prskanje

Jedna od najčešćih avgustovskih grešaka jeste svakodnevno sipanje male količine vode. Tako se ovlaži samo površina, dok dublji deo korena ostaje suv.

Zalivanje biljaka u bašti rano ujutru tokom letnjih vrućina Foto: Mirage3, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Cveće posađeno u zemlji uglavnom je bolje zaliti ređe, ali obilnije, tako da voda prodre u dublje slojeve. U zavisnosti od vrste biljke, sastava zemljišta i temperature, to može biti na svaka dva do tri dana. Ne postoji raspored koji jednako važi za sve biljke, pa stanje zemlje uvek treba proveriti pre zalivanja.

Vodu sipajte polako, u nekoliko navrata. Ako odmah počne da otiče po površini, napravite kratku pauzu, sačekajte da zemlja upije prvi deo, a zatim nastavite.

Saksije traže više pažnje

Cveće u saksijama i žardinjerama mnogo brže ostaje bez vlage nego ono posađeno u bašti. Posude se zagrevaju sa svih strana, a mala količina zemlje ne može dugo da zadrži vodu.

Tokom veoma toplih dana saksije treba proveravati svakog jutra, a manje posude ponekad i uveče. To ne znači da svaku biljku automatski treba zalivati dva puta dnevno. Zalivanje je potrebno tek kada se utvrdi da je zemlja suva.

Posebno brzo se isušuju viseće korpe, male saksije, terakota i posude postavljene na južnoj ili zapadnoj strani. Saksija obavezno mora da ima otvor kroz koji višak vode može da izađe. Ako voda ostane zarobljena oko korena, može doći do njegovog truljenja.

Ne ostavljajte vodu u ukrasnoj posudi

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Posle zalivanja sačekajte da višak vode iscuri, a zatim ispraznite tacnu ili ukrasnu posudu. Cveće ne bi trebalo satima da stoji u vodi, osim ako je reč o vrsti koja prirodno voli izrazito vlažno zemljište.

Žuti, mekani listovi, neprijatan miris zemlje i biljka koja vene iako je supstrat mokar mogu ukazivati na prekomerno zalivanje i oštećenje korena. U tom slučaju dodatna voda neće pomoći, već može još više pogoršati stanje.

Malč čuva dragocenu vlagu

Tanak sloj malča oko biljaka može znatno da uspori isparavanje. Za to se mogu koristiti usitnjena kora drveta, slama, suvo lišće ili drugi odgovarajući organski materijali.

Malč ne treba naslanjati direktno na stabljiku. Ostavite malo slobodnog prostora oko biljke kako se na tom mestu ne bi zadržavala prevelika vlaga i stvarali uslovi za truljenje.

Najvažnije pravilo u drugoj nedelji avgusta glasi: ne zalivajte prema kalendaru, već prema stanju zemlje. Duboko i pravilno zalivanje pomoći će cveću mnogo više od svakodnevnog površinskog prskanja, čak i kada temperature danima ostaju visoke.

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