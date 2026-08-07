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Vibracije i pomeranje veš-mašine tokom centrifuge problem su sa kojim se susreću mnogi. Čak i pravilno nivelisan uređaj, sa proverenim nožicama i uklonjenim transportnim blokadama, može snažno da vibrira, naročito prilikom pranja teških tkanina. Ispostavlja se da rešenje može biti iznenađujuće jednostavno i da ne zahteva nikakav trošak.

Ova pojava često postaje izraženija kada se veš nagomila na jednoj strani bubnja. Neravnoteža koja tada nastaje, povećava centrifugalne sile, zbog čega uređaj počinje da se pomera. Problem može biti posebno izražen u stanovima sa starijim, drvenim ili neravnim podovima. U takvim situacijama čak ni antivibracione prostirke i podloge ne daju uvek očekivane rezultate.

Jedan od kućnih načina da se ograniči pomeranje veš-mašine jeste korišćenje prazne plastične flaše od pet litara. Dovoljno je da je postavite uspravno između zadnje strane uređaja i zida.

Trik da mašina ne skače tokom centrifuge Foto: Olmarmar / Alamy / Profimedia

Nema potrebe da je punite vodom niti da postavljate dodatne elemente. Plastična flaša služi kao elastični graničnik. Kada veš-mašina tokom centrifuge počne da se pomera unazad, flaša se blago savija, a zatim ublažava pokret i pomaže da uređaj ostane bliže prvobitnom položaju. Na taj način mogu da se smanje udarci o zid, kao i buka koja ih prati.

Kada ovaj način može da bude efikasan?

Metoda može da pomogne pre svega kod tehnički ispravnih veš-mašina kod kojih su prekomerne vibracije posledica neravnog poda, blagog nagiba uređaja ili načina na koji je veš raspoređen tokom centrifuge. Reč je o brzom rešenju koje ne zahteva kupovinu dodatne opreme niti bilo kakve radove u kupatilu.

Važno je imati na umu da ovakav kućni graničnik neće rešiti mehaničke kvarove. Ako se tokom rada veš-mašine čuju metalni udarci, škripanje ili struganje ili ako su vibracije veoma jake, uzrok mogu biti istrošeni amortizeri, oštećeni ležajevi ili opruge vešanja bubnja. U takvim slučajevima neophodni su detaljna dijagnostika i popravka koju treba da obavi serviser.

Postavljanje plastične flaše između veš-mašine i zida može da pomogne u smanjenju pomeranja uređaja i buke tokom centrifuge. To je jednostavan trik koji vredi isprobati pre nego što odlučite da kupite dodatnu opremu ili se upustite u skuplje prepravke prostora u kojem veš-mašina stoji.

VIDEO: Servis veš mašina: