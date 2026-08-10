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Tajna uspešnih tulumbi, prema tradicionalnom turskom receptu, krije se u jednom sastojku koji iskusne domaćice ne preskaču.

U pitanju je griz.

Iako se klasična smesa za tulumbe pravi od brašna, vode, jaja i masnoće, dodatak malo griza daje potpuno drugačiji rezultat. On pomaže da unutrašnjost kolača ostane lagana i vazdušasta, sa sitnim rupicama koje kasnije upijaju slatki sirup. Upravo zbog toga tulumbe ostaju sočne satima nakon pripreme, a ne postaju tvrde ili suve.

Pored griza, Turkinje obraćaju pažnju i na još nekoliko detalja. Jedan od najvažnijih je odnos temperature tulumbi i sirupa. Kada se prže, tulumbe treba da budu lepo zlatne i hrskave, a zatim se prelaze ohlađenim sirupom. Ta razlika u temperaturi omogućava da kolač upije što više preliva, a da spolja ostane čvrst.

Važno je i da se smesa dobro pripremi. Nakon kuvanja testa, potrebno je ostaviti ga da se malo prohladi pre dodavanja jaja, kako bi se dobila prava gustina. Tulumbe ne smeju biti ni previše tvrde ni previše retk - testo treba da bude dovoljno čvrsto da zadrži oblik tokom prženja.

Tulumbe Foto: Profimedia

Recept za sočne tulumbe

Sastojci za testo:

250 ml vode

100 ml ulja

200 g brašna

2 kašike griza

3 jaja

prstohvat soli

Za sirup:

500 g šećera

500 ml vode

nekoliko kapi limuna

Priprema:

U šerpi zagrejte vodu, ulje i so, pa kada provri dodajte brašno i mešajte dok se ne formira kompaktno testo. Sklonite sa ringle i ostavite da se malo ohladi. Dodajte jaja jedno po jedno, uz stalno mešanje, a zatim ubacite griz i sjedinite smesu. Pomoću šprica za kolače oblikujte tulumbe i pržite ih u ulju dok ne dobiju zlatnu boju. Za to vreme pripremite sirup tako što ćete prokuvati vodu i šećer, a pred kraj dodati limun. Gotove tulumbe prelijte sirupom i ostavite nekoliko sati da ga potpuno upiju. Rezultat su tulumbe koje imaju ono što svi traže – hrskavu koricu, mekanu sredinu i dovoljno sirupa u svakom zalogaju.

(Kurir.rs/Najžena)

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