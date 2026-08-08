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InfluenserkaMandi Vakili (34) otvoreno je u emotivnom videu progovorila o tome kako je u jednom od nedavnih tretmana botoksom imala posledice po zdravlje.

Vakili se rasplakala pred kamerom nakon što je otkrila da joj je tretman zamutio vid. Jecala je i brisala suze s očiju dok je u videu iskreno govorila o tome kako se sada bori s nuspojavama.

"Samo sam uznemirena. Osećam se stvarno, stvarno depresivno", rekla je influenserka i voditeljka podkasta "Sister in the City" objašnjavajući da je injekciju dobila ispod oka, što je uzrokovalo probleme s vidom. "Ceo dan nisam dobro videla.Danas je najgori dan ikad. Kao da je sve van fokusa", rekla je.

U galeriji pogledajte kako se Mandi Vakili žalila na posledice tretmana botoksom:

1/3 Vidi galeriju Influenserka Mandi Vakili plače zbog posledica tretmana botoksom Foto: Printscreen/ Youtube

Ispričala je kako je pokušala da sredi obrve, ali nije dobro videla, pa ju je to frustriralo. Rekla je i kako su joj se oči nasumično fokusirale; na trenutke bi potpuno gubila fokus. U videu na svom Jutjub kanalu poručila je: "Ako te ovaj vlog ičemu nauči, to je da budeš oprezan s onim što radiš svom licu i telu."

Ispod videa nizali su se komentari: "Njen vid je zamućen? Zaista sam zabrinuta zbog toga", "Neka nam ovo bude lekcija da se ovo NE sme raditi", "U redu, moraju da prestanu...", "Toliko je tužno, samo se nadam da će sada prestati jer joj to ne treba", prenosi Jutarnji.hr.

Mandi, inače, na svom Instagramu broji više od 300 hiljada pratilaca, a postala je popularna uz sestru En Vakili, koja je bila u rijaliti šouu "Love Island" 2019. godine, a obe vode pomenuti podkast.

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