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Pejdž ima 30 godina, njen partner skoro duplo više i milione na računu. Hajmi, 55-godišnji stomatolog i preduzetnik, zaprosio ju je samo pet meseci nakon što su se upoznali 2024. godine.

Nakon što je Pejdž na svom TikTok nalogu objavila detalje njihov ljubavne priče, usledile su brojne prozivke da je sponzoruša jer stalno objavljuje snimke luksuznih putovanja, iz restorana i skupocenih automobila.

Predviđali su im brzi krah veze, govorili da je tu sve iz koristi i da ljubavi nema ni u promilima.

Ovako izgledaju Pejdž i Hajmi:

1/9 Vidi galeriju Pejdž i Hajmi Foto: TikTok

- Odrasla sam u siromaštvu i znala sam da tako neću ostati. Primorala sam sebe da učim, razvila veštine, gradila karijeru, ali bih bila budala da se udam za nekoga ko je finansijski jednak meni ili lošiji, ako bi me to bacilo unazad na bilo koji način, rekla je ona o njihovoj vezi.

Razlika u godinama, kako Hajmi kaže im samo prija i da jedno drugog poštuju:

- Generacijski jaz utiče na to šta očekujem u vezi, jer mi ona dopušta da budem muškarac, a ja mogu da poštujem nju kao ženu. Gleda u mene sa poštovanjem, ali gledam i ja u nju. Dozvoljava mi da je razmazim, a to je omekšava i motiviše me da budem bolji i da radim više - ističe Hajmi.

Nakon ovih bajkovitih izjava, mnoge je zanimalo da li je njihova veza ipak opstala. Međutim, izgleda da par uživa više nego ikad. Skoro godinu dana nakon veridbe oni su i dalje zaljubljeni, stalno objavljuju snimke iz svoje svakodnevnice. A u to niko nije mogao ni da poveruje isprava kada je njihova ljubavna priča postala viralna.

Sudeći po snimcima do venčanja još uvek nije došlo, ali nema sumnje da će biti glamurozni i skupoceno, a koliko će potrajati, videćemo...