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Pravilno košenje trave trimerom zahteva dobru pripremu, pravu tehniku i poštovanje bezbednosnih mera kako biste dobili ravan travnjak bez oštećenja zemljišta ili samog uređaja.

Obavezno nosite zaštitne naočare ili vizir, dugačke pantalone, čvrstu obuću. Trimer izbacuje kamenčiće i sitne krampove velikom brzinom. Pre paljenja trimera, uklonite sa travnjaka kamenje, grane, žice i igračke. Proverite da li je najlonska nit odgovarajuće dužine i debljine za vaš model trimera.

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Tehnika košenja

Držite trimer sa obe ruke, lagano savijenih lakata, uz oslanjanje na pojas (prsluk). Telo treba da bude stabilno, a pokret polazi iz kuka, ne iz ruku.

Kosite u obliku luka (nalevo i nadesno), nalik kretanju klasične kose. Ako se glava trimera rotira suprotno od kazaljke na satu, najefikasnije košenje je s desna na levo, jer se tako pokošena trava izbacuje na već pokošenu površinu.

Glava trimera mora biti paralelna sa zemljom. Ako je nakrivite nadole, napravićete rupu u travi i oštetiti koren (tzv. "scalping").

Držite glavu trimera na oko 3 do 5 cm iznad zemlje. Nemojte kositi do same zemlje. Ne pokušavajte da je posečete odjednom do dna. Kosite u slojevima – prvi prolaz napravite po vrhovima, a drugi na željenu visinu.