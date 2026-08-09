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Kad pronađete pravu osobu, intimnost nadilazi spavaću sobu. Sitnice u svakodnevnom ponašanju partnera, od načina na koji se smeje do malih gestova, mogu da budu neverovatno privlačne i prodube vezu. Upravo je o tim "neseksualnim" stvarima koje žene rade, a koje muškarcima oduzimaju dah, pokrenuta rasprava na društvenoj mreži Threads koja je postala viralna, piše BuzzFeed.

Sve je započela korisnica Threadsa @robbiehines5, koji je upitala muškarce da podele jednu neseksualnu stvar koju žena radi, a koja ih potpuno izluđuje u pozitivnom smislu.

Foto: Printscreen/ Threads

Komentari su preplavili objavu, a ovo su neki od najčešćih odgovora koji pokazuju šta muškarci zaista primećuju.

Mali gestovi i svakodnevne navike

Jedan muškarac je napisao: "Kad se zamišljeno igra pramenom kose." "Način na koji zaveže kosu u neurednu punđu jednim pokretom.", dodao je drugi.

Našao se i komentar: "Kad elegantno zabaci pramen kose iza uha", dok je bilo i komentara vezanih za usne: "Kad se koncentriše pa nesvesno gricne usnicu."

Foto: Printscreen/ Threads

Da ne treba sve da bude savršeno otkrio je jedan muškarac: "Njena povremena nespretnost. Slatko je", ili "Kad stavi naočare da bi bolje videla.", neki su od komentara. Zanimljive su i spontanosti, pa su se pojavili komentari poput: "Ono protezanje celim telom kad se tek probudi", te "Kad ujutru obuče moju majicu i izgubi se u njoj."

Izrazi ličnosti i osećanja

Muškarci su tako otkrili kako vole da vide i ekspresije lica pa su se našli komentari poput: "Njen iskren osmeh koji joj obasja celo lice", ili "Onaj pogled koji dobijem nakon što uspem da je nasmejem", te "Kad joj oči zaiskre jer je srećna ili uzbuđena."

Takođe vole da vide kad je žena opuštena, pa su tako neki muškarci komentarisali: "Kad prestane da se suzdržava i bude potpuno svoja, blesava i smešna", ili "Onaj mali, blesavi ples koji izvede kad je nešto usreći", glase komentari. Jedan je dodao: "Kad u autu peva iz sveg glasa, čak i ako maši tonove", a našao se i komentar: "Kad joj se glas promeni u onaj dečji prizor kad vidi slatkog psa."

Foto: Printscreen/ Threads

Međutim, nekima je stidljivost privlačna, pa je tako jedan muškarac napisao: "Malo stidljivosti, pogotovo na početku."

Fokusiranost i strast

Strastvene žene su oduvek privlačile muškarce, a jedan korisnik napisao je: "Kad s tolikim žarom priča o nečemu što voli", dok je drugi dodao: "Kad je potpuno udubljena u knjigu i ne primećuje svet oko sebe."

Muškarcima su definitivno privlačne žene s izraženim fokusom, što potvrđuju i sledeći komentari: "Dok vozi i ozbiljno je fokusirana na put" ili "Dok se šminka i ima onaj ozbiljan, koncentrisan izraz lica", te "Kad se potpuno uživi u film, sa svim reakcijama", napisali su.

Žene u tridesetim imaju najbolje intimne odnose Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Takođe, znanje i samopouzdanje su vrline koje muškarci smatraju neodoljivim, pa su tako podelili: "Kad me iznenadi znanjem o nekoj neočekivanoj temi", te "Samopouzdanje. Ne arogancija, nego kad je svesna svoje vrednosti" ili "Kad ima svoj život, svoja interesovanja i prijatelje. Nezavisnost je privlačna", smatraju.

Znakovi pažnje i povezanosti

Muškarce privlače i privržene žene, pa su tako mogli da se nađu komentari poput: "Kad mi nasloni glavu na grudi dok gledamo TV" ili "Kad me neočekivano zagrli s leđa."

Takođe, žene koje imaju dobro pamćenje: "Kad spomene neku sitnicu o meni koju sam davno rekao, pokazujući da je slušala", napisao je jedan muškarac.

Foto: Printscreen/ Threads

Našli su se i komentari poput: "Kad me zaista sluša, a ne samo čeka svoj red da nešto kaže", "Kad se pretvori u medicinsku sestru čim me uhvati prehlada" i "Kad mi prva pošalje poruku za dobro jutro."

Da im je dobro uklapanje važno potvrdio je muškarac koji je napisao: "Kad vidim da se bez problema uklopila i zeza s mojim prijateljima" ili "Kad vidim kako se prirodno i lepo ponaša s decom", dodao je drugi.

Ljubavni par Foto: Shutterstock

Neki od mnogobrojnih komenatra su: "Kad je pristojna i ljubazna prema konobarima i prodavcima" ili "Kad se tek probudi, snena, čupava i bez trunke šminke", te "Ponekad me samo pogleda na određeni način, bez reči, i to je to."

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