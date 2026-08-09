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Toksična prijateljstva često je teže prekinuti nego ljubavne veze, a razlog je jednostavan: imala su godine da vas uvere kako je problem u vama. Takvi odnosi koriste rečnik pravog prijateljstva - odanost, zajedničku istoriju - kako bi odlazak prikazali kao izdaju, zbog čega je teško prepoznati ih i napustiti.

Kako prenosi Vice, studija Muhameda Arifina i Andija Muspide iz 2025. godine, u kojoj je intervjuisano osam studenata s iskustvom toksičnih prijateljstava, pokazala je da se u njihovim iskazima neprestano ponavljaju isti obrasci. Istraživači su zaključili da većina ljudi ne prepoznaje štetnu dinamiku sve dok već nisu duboko u njoj, što prekid čini znatno težim nego što bi trebalo da bude.

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Privid pripadnosti

Ono što ljude najčešće zadržava u toksičnom prijateljstvu nije osećaj privrženosti, već proračunatost. Računica je jednostavna: čak i loša grupa bolja je od samoće. Učesnici studije opisali su kako su ostajali u društvima koja su ih isključivala, zadirkivala i činila da se osećaju bezvredno jer im se pripadnost, čak i pod lošim uslovima, činila sigurnijom od društvene nevidljivosti.

Jedan je ispitanik ispričao kako bi ga primetili jedino kada je grupi bila potrebna meta za ismevanje, ali je svejedno ostajao jer je to smatrao boljom opcijom od potpune izolacije.

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Emocionalno iscrpljivanje

Toksična prijateljstva retko karakterišu velike svađe i eksplozije - ona iscrpljuju polako i dugotrajno. Učesnici su govorili o pasivnoj agresiji, isključivanju i suptilnom vršnjačkom pritisku koji ih je umarao mesecima i godinama, sve dok više nisu bili sigurni imaju li uopšte prava da se ljute.

"Znala sam da se ne ponaša ispravno prema meni, ali stalno sam mislila da sam možda ja problem", poverila se jedna učesnica istraživačima. Sumnja u sebe ključan je deo takve dinamike. Do trenutka kada su osobe počele da se povlače s nastave ili izbegavaju druženja van te grupe, već su odavno prestale za to da krive pravi uzrok.

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Zloupotreba bliskosti

Studija iz 2024. godine, objavljena u časopisu Journal of Interpersonal Violence, ukazuje na ono što istraživanje Arifina i Muspide opisuje, ali ne imenuje direktno. Upravo je bliskost ono što toksična prijateljstva čini toliko opasnim i efikasnim.

Priznanja, zajednička istorija i sve ono što ste podelili u trenucima opuštenosti ne nestaje kada prijateljstvo krene nizbrdo. Te informacije se prenamenjuju i koriste protiv vas. Što je prijateljstvo nekada bilo iskrenije, to druga strana ima više materijala za manipulaciju.

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Trenutak spoznaje

Ono što ljudima na kraju pomogne da izađu iz takvog odnosa gotovo nikad nije čvrsta odluka. To je najčešće tek jedan trenutak - obično malen i podstaknut od nekoga spolja - koji sve ono što su dotad smatrali normalnim odjednom učini čudnim.

Jedna je učesnica opisala kako joj je koleginica s fakulteta rekla da je "zapravo jako draga". Taj komentar ju je zbunio jer je i sama prestala da veruje da je to istina. U tome i jeste suština. Neko ju je video onakvom kakva zaista jeste, a ona se podsetila da ima prava to i da očekuje od drugih.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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