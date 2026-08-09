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Brz i sočan letnji ručak može se lako spremiti od samo dva osnovna sastojka. Za one koji su ljubitelji kombinacije mesa i krompira ovo je idealni obrok.

Evo kako da napravite piletinu sa sočnim i hrskavim krompirićima:

Za brz i ukusan ručak iseckajte 1 kg krompira na kriške i 500 g pilećeg filea na komade. Krompir pomešajte sa 2 kašike palente, malo ulja i začinima, pa pecite u rerni na 200°C oko 35 minuta.

Piletinu propržite u tiganju sa začinima, sjedinite sve i po želji zapecite.

sočni i hrskavi krompirići Foto: Shutterstock

Priprema:

1 kg krompira, 2 kašike palente, ulje, so, biber, beli luk u prahu, slatka paprika. Oko 500 g pilećeg filea, so, biber, suvi začin, malo ulja ili maslaca.

Krompir isecite na kriške. Kratko ga prokuvajte 5 minuta, ocedite, pa začinite i pospite palentom za hrskavost. Stavite krompir u pleh sa papirom za pečenje. Pecite na 200°C dok ne porumeni. Piletinu isecite na manje komade ili šnicle, začinite po želji i kratko propržite u tiganju da porumeni. Dodajte piletinu preko ili pored krompira u rerni poslednjih 15 minuta da se ukusi sjedine i meso ostane sočno.