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Imade Kejt (27) iz Benin Sitija u Nigeriji nije imala ni godinu dana kada joj je sudbina zadala okrutan udarac. Nakon teških opekotina koje je zadobila još kao beba, na licu, rukama i glavi ostali su joj ožiljci. Upravo zbog njih postala je meta mržnje i nerazumevanja.

Tragedija se dogodila kada joj se u detinjstvu na lice slučajno prolila mešavina kerozina i goriva, što je izazvalo trajna oštećenja kože i kose. Od tada je godinama živela povučeno, jer su je pogledi ljudi boleli više nego sami ožiljci.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Deca mogu biti veoma okrutna“, kaže Imade. „Vređala su me, bežala od mene, ponekad čak i plakala. Vremenom sam se navikla“, priča mlada žena. Nažalost, nisu samo deca bila ta koja su je osuđivala.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Neki ljudi kažu da izgledam kao zver i da ne mogu da pronađem ljubav ili sreću“, kaže Imade. „Neko mi je rekao i da izgledam kao nakaza. Slušati takve stvari me je zaista bolelo“, kaže Nigerijka sa tugom u glasu.

Zbog reakcija okoline godinama se skrivala od sveta, izbegavala da pokazuje lice u javnosti i osećala se neprijatno kada su ljudi zurili u nju. Pokušavala je da sakrije ožiljke šminkom, ali je na kraju shvatila da to ne menja njenu unutrašnju bol.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Umorila sam se od skrivanja. To shvatanje je bilo bolno, ali oslobađajuće“, priznaje Imade. Tada je odlučila da prihvati sebe.

Preokret je došao i u njenoj onlajn karijeri. Danas stvara sadržaj za stotine hiljada pratilaca – njen profil prati više od 186.600 ljudi i ima milione lajkova. Ušla je i u svet onlajn modelinga, gde, kako kaže, „pretvara bol u snagu“.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Želela sam da pokažem da lepota nema jedan standard“, kaže Imade. „Ljudi misle da smo slomljeni ili nesrećni. Ali ja sam puna ljubavi, zabavna i slobodna. Ožiljci me ne definišu.“

Od žene koja se nekada skrivala od ljudi postala je lice koje ruši stereotipe – i dokazuje da ono što svet vidi kao slabost može postati najveća snaga.