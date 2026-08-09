"Govorili su mi da sam zver i nakaza, deca su bežala od mene": Kao beba dobila opekotine, a onda joj je sudbina zadala okrutan udarac
Imade Kejt (27) iz Benin Sitija u Nigeriji nije imala ni godinu dana kada joj je sudbina zadala okrutan udarac. Nakon teških opekotina koje je zadobila još kao beba, na licu, rukama i glavi ostali su joj ožiljci. Upravo zbog njih postala je meta mržnje i nerazumevanja.
Tragedija se dogodila kada joj se u detinjstvu na lice slučajno prolila mešavina kerozina i goriva, što je izazvalo trajna oštećenja kože i kose. Od tada je godinama živela povučeno, jer su je pogledi ljudi boleli više nego sami ožiljci.
„Deca mogu biti veoma okrutna“, kaže Imade. „Vređala su me, bežala od mene, ponekad čak i plakala. Vremenom sam se navikla“, priča mlada žena. Nažalost, nisu samo deca bila ta koja su je osuđivala.
„Neki ljudi kažu da izgledam kao zver i da ne mogu da pronađem ljubav ili sreću“, kaže Imade. „Neko mi je rekao i da izgledam kao nakaza. Slušati takve stvari me je zaista bolelo“, kaže Nigerijka sa tugom u glasu.
Zbog reakcija okoline godinama se skrivala od sveta, izbegavala da pokazuje lice u javnosti i osećala se neprijatno kada su ljudi zurili u nju. Pokušavala je da sakrije ožiljke šminkom, ali je na kraju shvatila da to ne menja njenu unutrašnju bol.
„Umorila sam se od skrivanja. To shvatanje je bilo bolno, ali oslobađajuće“, priznaje Imade. Tada je odlučila da prihvati sebe.
Preokret je došao i u njenoj onlajn karijeri. Danas stvara sadržaj za stotine hiljada pratilaca – njen profil prati više od 186.600 ljudi i ima milione lajkova. Ušla je i u svet onlajn modelinga, gde, kako kaže, „pretvara bol u snagu“.
„Želela sam da pokažem da lepota nema jedan standard“, kaže Imade. „Ljudi misle da smo slomljeni ili nesrećni. Ali ja sam puna ljubavi, zabavna i slobodna. Ožiljci me ne definišu.“
Od žene koja se nekada skrivala od ljudi postala je lice koje ruši stereotipe – i dokazuje da ono što svet vidi kao slabost može postati najveća snaga.