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Kompoti su sjajna poslastica tokom cele godine, a rashlađene tokom leta svi obožavaju. Mogu se praviti od raznog voća, ali onaj od breskve je mnogima favorit.

Evo kako da sami napravite kompot od breskve i to bez previše truda.

Sastojci:

- 2 litra vode

- 1.5 kg breskvi

- 1 limun

- 3 velike kašike šećera

Foto: Shutterstock

Priprema:

Breskve operite, ogulite i narežite na malo šire kriške. U veću činiju ulijte vodu i ubacite breskve. Kuvajte na laganoj vatri oko 20 minuta. Kada je kompot kuvan, ubacite u njega šećer i sok od limuna pa dobro promešajte.

Ostavite kompot da se prvo dobro ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga prebacite u frižider. Potrošite ga u roku od dva dana.