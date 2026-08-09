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Kompoti su sjajna poslastica tokom cele godine, a rashlađene tokom leta svi obožavaju. Mogu se praviti od raznog voća, ali onaj od breskve je mnogima favorit. 

Evo kako da sami napravite kompot od breskve i to bez previše truda.

Sastojci:

- 2 litra vode

- 1.5 kg breskvi

- 1 limun

- 3 velike kašike šećera

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Foto: Shutterstock

Priprema:

 Breskve operite, ogulite i narežite na malo šire kriške. U veću činiju ulijte vodu i ubacite breskve. Kuvajte na laganoj vatri oko 20 minuta. Kada je kompot kuvan, ubacite u njega šećer i sok od limuna pa dobro promešajte.

Ostavite kompot da se prvo dobro ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga prebacite u frižider. Potrošite ga u roku od dva dana.

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