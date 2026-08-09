Kada ga pripremite najbolje je da stoji maksimalno 2 dana
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Najjednostavniji recept za kompot od breskve: Potrebna su vam samo ova 3 sastojka
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Kompoti su sjajna poslastica tokom cele godine, a rashlađene tokom leta svi obožavaju. Mogu se praviti od raznog voća, ali onaj od breskve je mnogima favorit.
Evo kako da sami napravite kompot od breskve i to bez previše truda.
Sastojci:
- 2 litra vode
- 1.5 kg breskvi
- 1 limun
- 3 velike kašike šećera
Foto: Shutterstock
Priprema:
Breskve operite, ogulite i narežite na malo šire kriške. U veću činiju ulijte vodu i ubacite breskve. Kuvajte na laganoj vatri oko 20 minuta. Kada je kompot kuvan, ubacite u njega šećer i sok od limuna pa dobro promešajte.
Ostavite kompot da se prvo dobro ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga prebacite u frižider. Potrošite ga u roku od dva dana.
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