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Suve i ispucale pete čest su problem, naročito tokom leta kada nosimo otvorenu obuću i više hodamo bosi. Mnogi veruju da će problem rešiti tako što će turpiju koristiti odmah nakon tuširanja, dok je koža još mekana i vlažna. Međutim, pedikirka Svetlana Jovanović upozorava da je upravo to jedna od najčešćih grešaka koja može da dovede do suprotnog efekta.

Kako objašnjava u videu objavljenom na Instagramu, mokra koža stvara lažan osećaj glatkoće, zbog čega je teško proceniti koliko kože zapravo uklanjamo.

"Što su tvoje pete mokrije, to turpija lakše klizi. I to je tačno ono što ne smeš da dozvoliš. Mokra koža daje lažan osećaj glatkoće i upravo zato ne možeš da proceniš koliko kože zaista skidaš", navodi Svetlana.

Prema njenim rečima, kada uklonimo previše kože, možemo da oštetimo živi sloj ispod zadebljanja. Organizam tada reaguje tako što stvara novu zaštitu, pa se zadebljanja vraćaju još brže i postaju deblja nego ranije.

Zbog toga savetuje da se turpijanje ne radi odmah nakon kupanja ili tuširanja. Umesto toga, preporučuje da se prvo istuširate, dobro osušite stopala, sačekate nekoliko minuta, a tek onda uzmete turpiju.

"Na suvoj koži osećaš otpor, možeš da kontrolišeš pritisak i vidiš koliko kože zaista uklanjaš", objašnjava ona.

Pedikirka ističe i da nije svaka turpija dobar izbor. Iako mnogi misle da će najgrublja i najoštrija turpija najbrže rešiti problem, to nije slučaj.

"Najoštrija turpija nije najbolja. Ona koja polako i ravnomerno radi posao mnogo je bezbedniji izbor i smanjuje rizik od oštećenja kože"? kaže Svetlana.

Nežni pokreti i turpija su najbolji Foto: Зарина Лукаш / Alamy / Profimedia

Kako pravilno negovati pete?

Da bi pete ostale mekane i zdrave, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika:

turpijajte stopala nežno, bez prejakog pritiska; ne uklanjajte previše zadebljale kože odjednom; nakon tretmana nanesite bogatu hidratantnu kremu ili balzam za stopala; redovno negujte pete, umesto da čekate da zadebljanja postanu izražena.

Kontinuirana i pravilna nega mnogo je efikasnija od agresivnog uklanjanja kože, a upravo na taj način pete će duže ostati glatke i bez bolnih ispucalih delova.

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