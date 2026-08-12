Miris pečenih paprika mnogima je prvi znak da se približava sezona zimnice, ali priprema domaćeg ajvara ume da bude ozbiljan posao. Paprike treba oprati, ispeći, oljuštiti, očistiti, samleti, a zatim satima mešati, zbog čega ljudi koji žive u stanu često odustaju već na samu pomisao na nered u kuhinji.