Domaći ajvar možete napraviti i bez klasičnog pečenja i ljuštenja paprika. Ovaj jednostavan recept priprema se u rerni i odličan je za stan.
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Ajvar iz rerne bez pečenja paprika: Jednostavan recept idealan za pripremu u stanu
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Miris pečenih paprika mnogima je prvi znak da se približava sezona zimnice, ali priprema domaćeg ajvara ume da bude ozbiljan posao. Paprike treba oprati, ispeći, oljuštiti, očistiti, samleti, a zatim satima mešati, zbog čega ljudi koji žive u stanu često odustaju već na samu pomisao na nered u kuhinji.
Ipak, ajvar može da se napravi i znatno jednostavnije. Kod ovog recepta nema klasičnog pečenja i ljuštenja velike količine paprika, a nakon početne pripreme najveći deo posla preuzima rerna.
Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia
Potrebno je da povremeno promešate smesu, dok se ajvar nekoliko sati lagano ukuvava.
Sastojci
- 5 kg paprika
- 2,5 kg plavog patlidžana
- 750 ml ulja
- 5 do 10 feferona, u zavisnosti od toga koliko ljut ajvar želite
- 500 ml alkoholnog sirćeta
- 2,5 l vode
- 3 kašike soli
- 3 kašike šećera
Bez pečenja paprika
Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike Foto: Димитрије Давидовић / Alamy / Profimedia
- Paprike i patlidžan najpre dobro operite. Paprike očistite od semenki, a zatim ih, zajedno sa patlidžanom, isecite na manje komade.
- U veću šerpu sipajte hladnu vodu, dodajte alkoholno sirće, so, šećer, biber u zrnu i feferone, pa sve stavite na šporet.
- Kada tečnost provri, ubacite deo iseckanih paprika i patlidžana. Povrće će spustiti temperaturu vode, pa sačekajte da sadržaj ponovo počne da ključa.
- Od tog trenutka kuvajte još dva do tri minuta, a zatim povrće izvadite i ostavite sa strane da se ohladi.
- Isti postupak ponavljajte sve dok ne obradite celu količinu paprika i patlidžana.
Rerna završava posao
Foto: Kurir/D.Š.
- Ohlađeno povrće, zajedno sa feferonima, sameljite u multipraktiku. Dobijenu smesu prebacite u širu i pliću posudu pogodnu za rernu i dodajte ulje.
- Ajvar potom stavite u rernu zagrejanu na 180 stepeni i ostavite da se lagano peče i ukuvava oko tri i po sata.
- Na svakih pola sata posudu pažljivo izvadite i dobro promešajte sadržaj kako bi se ajvar ravnomerno ukuvao i kako ne bi zagoreo uz ivice.
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