Slušaj vest

Miris pečenih paprika mnogima je prvi znak da se približava sezona zimnice, ali priprema domaćeg ajvara ume da bude ozbiljan posao. Paprike treba oprati, ispeći, oljuštiti, očistiti, samleti, a zatim satima mešati, zbog čega ljudi koji žive u stanu često odustaju već na samu pomisao na nered u kuhinji.

Ipak, ajvar može da se napravi i znatno jednostavnije. Kod ovog recepta nema klasičnog pečenja i ljuštenja velike količine paprika, a nakon početne pripreme najveći deo posla preuzima rerna.

Pečena paprika
Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Potrebno je da povremeno promešate smesu, dok se ajvar nekoliko sati lagano ukuvava.

Sastojci

  • 5 kg paprika
  • 2,5 kg plavog patlidžana
  • 750 ml ulja
  • 5 do 10 feferona, u zavisnosti od toga koliko ljut ajvar želite
  • 500 ml alkoholnog sirćeta
  • 2,5 l vode
  • 3 kašike soli
  • 3 kašike šećera

Bez pečenja paprika

Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike
Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike Foto: Димитрије Давидовић / Alamy / Profimedia

  1. Paprike i patlidžan najpre dobro operite. Paprike očistite od semenki, a zatim ih, zajedno sa patlidžanom, isecite na manje komade.
  2. U veću šerpu sipajte hladnu vodu, dodajte alkoholno sirće, so, šećer, biber u zrnu i feferone, pa sve stavite na šporet.
  3. Kada tečnost provri, ubacite deo iseckanih paprika i patlidžana. Povrće će spustiti temperaturu vode, pa sačekajte da sadržaj ponovo počne da ključa.
  4. Od tog trenutka kuvajte još dva do tri minuta, a zatim povrće izvadite i ostavite sa strane da se ohladi.
  5. Isti postupak ponavljajte sve dok ne obradite celu količinu paprika i patlidžana.

Rerna završava posao

zimnica ajvar (1).jpg
Foto: Kurir/D.Š.

  1. Ohlađeno povrće, zajedno sa feferonima, sameljite u multipraktiku. Dobijenu smesu prebacite u širu i pliću posudu pogodnu za rernu i dodajte ulje.
  2. Ajvar potom stavite u rernu zagrejanu na 180 stepeni i ostavite da se lagano peče i ukuvava oko tri i po sata.
  3. Na svakih pola sata posudu pažljivo izvadite i dobro promešajte sadržaj kako bi se ajvar ravnomerno ukuvao i kako ne bi zagoreo uz ivice.
Ne propustiteŽenaKako da kiseli krastavčići ne omekane u tegli? Uz par kulinarskih trikova ostaće čvrsti i hrskavi tokom cele godine
Žena kiseli krastavce
ŽenaMleveni paradajz u flašama bez konzervansa: 3 proverena recepta koja mogu da stoje cele zime
Domaći kuvani paradajz bez konzervansa sipan u staklene flaše i tegle
ŽenaNalepnice će se skinuti bez mukotrpnog ribanja: Četiri trika uklanjaju i uporne tragove lepka
tegle, sudovi, pranje sudova
ŽenaOvako se svež paradajz najbolje čuva tokom zime: Bez konzervansa, može da traje godinama, a ukus je kao da ste ga tek ubrali
zimnica, paradajz
ŽenaSlatko od kupina po starinskom receptu: Plodovi ostaju celi, a sirup gust i sjajan uz trikove iskusnih domaćica
Kuvanje slatka od kupina po domaćem receptu

 Video: Biljana Jevtić pokazala kako sprema ajvar

04:48
OVO JE NJEN TAJNI SASTOJAK! Pevačica Biljana Jevtić pred kamerama Kurira pokazala kako sprema ajvar - Otkrila da li će početi da prodaje svoje umeće Izvor: Kurir televizija