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Kada se Sabrina Kastaldi uselila kod svog dečka, verovala je da je pred njom mirniji i lepši period života. Međutim, samo nekoliko meseci kasnije počeli su da joj se vraćaju zdravstveni problemi koje je dobro poznavala još iz ranijih godina – vrtoglavice, umor i drugi simptomi za koje dugo nije uspevala da pronađe jasno objašnjenje.

Odgovor je, kako tvrdi, pronašla na mestu na koje gotovo niko ne bi prvo posumnjao. Nakon detaljnog pregleda stana otkrivena je buđ iza ogledala u kupatilu, nastala usled curenja vode unutar zida.

Kastaldi je svoje iskustvo podelila javno kako bi druge upozorila da tragovi vlage i oštećenja od vode ponekad mogu ostati skriveni iza zidova, nameštaja ili drugih površina.

Problemi još od detinjstva

Foto: tiktok/ honeybunnyherbshop

Njena priča, međutim, nije počela u tom stanu. Kastaldi, koja je odrasla u Nju Džersiju, kaže da je još kao dete imala zdravstvene tegobe čiji uzrok nije bio potpuno jasan.

Dijagnostikovan joj je sinovitis, odnosno upala tkiva koje oblaže unutrašnjost zglobova, a patila je i od jakih bolova u kukovima, kolenima i nogama. Zbog njih je, prema njenim rečima, povremeno završavala u bolnici ili dane provodila u krevetu.

„U to vreme lekari nisu imali odgovor na pitanje zašto imam tako jake hronične bolove“, rekla je za Newsweek.

Kako je odrastala, pojavljivale su se i druge tegobe – bolovi u šakama, rukama i laktovima, problemi sa varenjem, glavobolje, vrtoglavice, umor i lupanje srca.

Posebno težak period usledio je kada je imala 15 godina.

„Zaista sam mislila da umirem i da niko ne želi da mi to kaže.“

Ispričala je da se jednom onesvestila pod tušem, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu. Lekari su razmatrali različita oboljenja, uključujući dijabetes i lupus, ali testovi nisu dali odgovor koji bi objasnio sve njene probleme.

Tegobe su vremenom počele da utiču i na svakodnevni život.

Foto: tiktok/ honeybunnyherbshop

„Bolovi u nogama, zajedno sa nesvesticama i mentalnom maglom, doveli su do toga da prestanem da se bavim navijanjem.“

Useljenje koje je sve pogoršalo

Do 22. godine pojavile su joj se i ozbiljne akne, a Kastaldi kaže da je tada odlučila da sama počne intenzivnije da istražuje moguće uzroke svojih problema.

„Tu sam povukla crtu. Bilo mi je dosta toga da budem bolesna.“

Istraživala je ishranu, lekovito bilje i različite alternativne pristupe, nadajući se da će pronaći način da ublaži tegobe.

Kada se sa 24 godine uselila u svoj prvi stan, tvrdi da joj se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo. Počela je da ima probleme sa disanjem, anksioznost i napade panike, dok su ranije tegobe postale izraženije.

„Telo mi se raspadalo, a psihički sam gubila kontrolu.“

Prekretnica je, prema njenoj priči, nastupila kada joj je prijatelj predložio da proveri da li u stanu postoji problem sa vlagom i buđi.

„Kao da mi se upalila lampica.“

Foto: tiktok/ honeybunnyherbshop

Tada je počela pažljivije da pregleda prostor i primetila tragove curenja i oštećenja nastalih zbog vode. Setila se i kuće u kojoj je odrasla.

„U mojoj kući iz detinjstva nije bilo 'buđi', ali je voda često curila kroz plafon moje sobe.“

Kastaldi veruje da je dugotrajna izloženost vlagom oštećenim prostorima mogla da ima veze sa delom simptoma koje je godinama osećala. Nakon iseljenja iz prvog stana, kaže da joj se stanje tokom narednih meseci postepeno poboljšavalo.

Buđ iza ogledala

Kasnije se uselila kod dečka i pomislila da je neprijatna epizoda završena. Međutim, približno sedam meseci kasnije ponovo su se javile tegobe.

Ovoga puta pažljivo su pregledali stan, a problem je pronađen iza ogledala u kupatilu. Kako je objasnila, voda je curila unutar zida, stvarajući vlažno okruženje u kojem se razvila buđ koju spolja nije bilo moguće lako primetiti.

Nakon što je problem saniran i buđ profesionalno uklonjena, Kastaldi tvrdi da su njeni simptomi ponovo počeli da se ublažavaju.

Danas živi sa verenikom u domu za koji kaže da nema problema sa vlagom i buđi, ali zbog ranijih iskustava posebnu pažnju obraća na svako curenje, fleke od vode ili neobičan miris u prostorijama.

Foto: tiktok/ honeybunnyherbshop

„Veoma sam zahvalna što sam otkrila trovanje buđi i kako ono može da izazove stotine zdravstvenih problema.“

Ipak, važno je napomenuti da se ne mogu svi zdravstveni simptomi automatski pripisati prisustvu buđi bez lekarske procene. Njena priča predstavlja lično iskustvo, ali istovremeno podseća na praktičnu stvar koju mnogi zanemaruju – posle curenja vode ili pojave vlage treba proveriti i mesta koja nisu odmah vidljiva, jer se buđ može razvijati i iza zidova, ogledala ili nameštaja.

„Kod bolesti povezane sa buđi problem je u tome što se ona uvek može vratiti ako ponovo budete izloženi.“

Video: Buđ u dečjoj flašici