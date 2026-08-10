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Rešenje problema sa podočnjacima i tamnim kolutovima oko očiju svi obično tražimo u šminki - korektor sa jakom pokrivnom moći, malo hajlajtera na pravom mestu i problem je, naizgled, rešen.

Međutim, ako podočnjaci ne prolaze ili postaju još izraženiji iz godine u godinu, razlog često leži u nezi kože. I to ne zato što vam nedostaje serum protiv hiperpigmentacije ili krema za područje oko očiju, već zbog jednog osnovnog koraka koji mnogi zaboravljaju - zaštite od sunca ispod očiju.

Krema sa faktorom je obavezna Foto: Shutterstock

Tamni podočnjaci i hiperpigmentacija: Kako UV zraci utiču?

Tamni podočnjaci često su povezani sa hiperpigmentacijom koju sunčevi UV zraci dodatno pogoršavaju.

Koža oko očiju jedna je od najtanjih na licu, pa pod uticajem sunca proizvodi više melanina. Zbog toga tamne fleke i podočnjaci postaju još izraženiji, a čak ni najbolji preparati za posvetljivanje kože ne mogu dati željene rezultate ako ne koristite kremu sa zaštitnim faktorom.

Koji SPF koristiti za područje oko očiju?

Za ovo osetljivo područje preporučuje se krema sa zaštitnim faktorom SPF 30, koju treba nanositi svako jutro, bez obzira na godišnje doba ili vremenske prilike.

Ako ne volite teške ili masne teksture i bele tragove koje neki proizvodi ostavljaju, odličan izbor je providni stik sa SPF-om koji se lako i precizno nanosi. Osobama sa osetljivom ili reaktivnom kožom preporučuju se kreme sa ceramidima i SPF-om, jer istovremeno jačaju zaštitnu barijeru kože i štite od UV zraka koji pogoršavaju hiperpigmentaciju.

Krema za zaštitu od sunca Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Sunčane naočare - dodatna zaštita za kožu oko očiju

Zaštita od sunca ne završava se nanošenjem kreme. Kvalitetne sunčane naočare sa UV zaštitom štite osetljivu kožu oko očiju, posebno delove koje je ponekad teško potpuno prekriti kremom. Osim toga, sprečavaju stalno žmirkanje na suncu, koje dodatno opterećuje ovo područje. Zato sunčane naočare ne treba posmatrati samo kao modni dodatak, već i kao važan deo svakodnevne rutine nege kože, prenosi Elle.

(Kurir.rs/Najžena)

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