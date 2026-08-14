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Mnoge žene imaju parfem koji je njihov adut i po kome su prepoznatljive - jednostavno, on je njihov zaštitni znak. S druge strane, tu su i one žene koje kupe bočicu parfema koji im se sviđa, nanose ga svaki dan i tako do polovine bočice, a onda im dosadi i bace se na potragu za nečim novim.

Ako spadate u drugu grupu, a hteli biste konačno svoj parfem, evo nekoliko saveta parfimerki An Serano Maklejn i Aleksandre Balahotis.

Otkrijte šta vam se sviđa

Dok isprobavate parfeme, ako se previše puta pitate sviđa li vam se neki miris ili ne, verovatno vam se ne sviđa. Kada vam se miris ili ukus nečega stvarno dopada, obično to znate iste sekunde. Ipak, neke mirise možemo zavoleti s vremenom, pa treba ostaviti sve opcije otvorenim.

Ne kupujte impulsivno

Ušli ste u parfimeriju i pronašli parfem za koji ste uvereni da može postati vaš zaštitni znak? Nakon što ga isprobate i oduševite se, ne kupujte ga, nego izađite iz parfimerije, nastavite s drugim obavezama i obratite pažnju na to kako se mirisne note razvijaju.

Iskoristite vreme i da proverite kako vaša koža reaguje na parfem. Ako vam se svidi razvoj situacije, vratite se po mirisnu bočicu.

Sklad je važan

Balahotisova preporučuje korišćenje dezodoransa, mleka za telo i drugih proizvoda s prirodnim aromama poput lavande ili citrusa, koji neće biti u sukobu s vašim parfemom. Još jedna opcija je i korišćenje sapuna bez mirisa.

Parfem Foto: Robert Pickett / Alamy / Profimedia

Zabavljajte se

Parfemi su poput mode: može vam se svideti nešto što vam ne odgovara baš u svakoj situaciji, ali u pravom trenutku to je ono nešto što vam popravlja raspoloženje i podiže samopouzdanje.

Isto je i s parfemom koji je vaš zaštitni znak: ne želite da ga obavezno nosite svakog dana, ali najbolja je pomoć kada vam je potreban završni dodir zbog koga ćete se osećati još bolje u svojoj koži.

Pazite na količinu

Ako vaš omiljeni parfem ima blag miris, možete biti slobodniji kada ga nanosite, a ako je jak, budite oprezni i nađite granicu.

Prskajte se ceo dan

Ako je pred vama dug dan, ponesite bočicu omiljenog parfema i po potrebi se osvežite kako bi se miris po kojem ste prepoznatljivi osetio tokom celog dana.

Pronađite savršeni parfem Foto: Kzenon / Alamy / Profimedia

Pazite da vam ne dosadi

Kada konačno pronađete parfem koji smatrate zaštitnim znakom, pazite da vam ne dosadi. Da se to ne bi dogodilo, nemojte ga stavljati svaki dan. Jedan, dva, tri ili više dana u nedelji koristite drugu opciju.

Na taj način omiljeni parfem vam neće dosaditi, nego će vas njegov miris svaki put kad ga nanesete oboriti s nogu.

(Kurir.rs/Informer)

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