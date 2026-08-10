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Kod zaštite od sunca ključno je koristiti proizvod sa zaštitnim faktorom (SPF) od najmanje 30, no postavlja se pitanje da li je bolji izbor krema ili sprej.

Iako su oba proizvoda jednako učinkovita ako se pravilno primene, dermatolozi ističu da se kreme u praksi često pokažu boljim izborom.

Razlog je jednostavan - ljudi sprej često nanesu neravnomerno i u nedovoljnoj količini, što umanjuje stepen zaštite, dok je nanošenje kreme preciznije i temeljnije, piše Health.

Kako deluje zaštitni faktor

Viši SPF je po pravilu bolji, ali samo do određene granice, kaže dr. Vivijan Čin, osnivačica centra Koru Wellness & Aesthetics.

"SPF je prečica za faktor zaštite od sunca i pokazuje koliko dugo možete boraviti na suncu bez opekotina ili oštećenja u poređenju s vremenom koje bi nezaštićena koža izdržala", izjavila je dr. Čin za Health.

Viši SPF je bolji Foto: Verona_Studio / Alamy / Profimedia

Teoretski, SPF 30 znači da na suncu možete ostati 30 puta duže pre nego što koža pocrveni, ali to važi samo ako se tačno pridržavate uputstva.

"Većina ljudi u praksi ne sledi uputstva doslovno. Proizvod ne nanose 30 minuta pre izlaska na sunce niti ponavljaju nanošenje svaka dva do tri sata, posebno nakon znojenja ili brisanja peškirom", dodaje dr. Čin. Visok SPF nekima daje i lažan osećaj sigurnosti, zbog čega ređe obnavljaju zaštitu.

"Za većinu aktivnosti preporučujem vodootporan proizvod širokog spektra sa zaštitnim faktorom 30 ili višim", kaže dr. Čin.

Sprej za sunčanje

Sprejevi su postali popularni zbog formula koje se lako koriste i nisu masne, objašnjava dr. Adrijen O’Konel. Ipak, mana im je što se teže nanose ravnomerno, a vetar može raspršiti proizvod pre nego što stigne do kože.

"Ako sprej nanosite direktno na telo, veliki deo proizvoda često završi u vazduhu, a ne na koži", upozorava dr. Čin. Savetuje da ga prvo našpricate na dlanove i potom utrljate na lice ili telo.

Sprejevi ne pružaju jednako dobru pokrivenost kao kreme Foto: Profmedia

U praksi, sprejevi ne pružaju jednako dobru pokrivenost kao kreme: "Ako nemate kremu, sprej može poslužiti, ali ne zadugo. Dugoročno ćete morati nanositi više spreja nego što biste kreme", kaže dr. Mičel.

Krema za sunčanje

Iako mnogi kreme pamte kao guste bele namaze, dr. Hejl ističe da su današnje formule znatno napredovale. Glavna prednost kreme je što tačno vidite gde je nanosite i tako osiguravate potpunu pokrivenost. Ipak, na nekim mestima, poput vlasišta, sprej može biti praktičniji izbor.

"Za lice preferiram kremu kako bih izbegla udisanje spreja", kaže dr. O’Konel. "Aerosoli mogu nadražiti pluća ako se udahnu. Volim da koristim i kreme specifično za lice jer često sadrže hidratantne i anti-ejdž sastojke, poput hijaluronske kiseline", dodaje.

Problem belog traga, koji ostavljaju mineralni sastojci, danas rešavaju naprednije formule s mikroniziranim česticama ili tonirane kreme.

Mogu li se proizvodi kombinovati?

Stručnjaci se slažu da je potpuno bezbedno kombinovati različite proizvode. Ako ste navikli na određenu kremu za lice, a za telo vam više odgovara sprej, to je dobar pristup. Dr. Čin za osetljivu kožu preporučuje mineralne kreme jer ređe izazivaju reakcije.

"Najbolje sredstvo za sunčanje je ono koje ćete redovno koristiti", zaključuje dr. Čin. "Ako vam je lakše naneti sprej na telo, a posebnu kremu na lice, svakako to i učinite."

(Kurir.rs/Najžena)

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