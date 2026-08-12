Napravite sočni pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem koji se završava u rerni. Jednostavan recept za ukusan i zasitan porodični ručak.
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Sočni pilav sa piletinom i povrćem: Jednostavan recept za ukusan porodični ručak
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Kada vam je potreban ručak koji ne zahteva mnogo komplikovanja, a ipak može da nahrani celu porodicu, pilav je jedno od onih jela na koje uvek možete da računate. Posebno je ukusan kada se klasičnoj kombinaciji piletine i pirinča doda obilje povrća, pa se sve zajedno zapeče u rerni.
Ovaj pilav priprema se sa pilećim belim mesom, kukuruzom šećercem, boranijom, šargarepom i crvenom paprikom. Rezultat je sočno i zasitno jelo puno različitih ukusa, koje može da se posluži kao kompletan ručak.
Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem Foto: Annabella, Panther Media Global / Alamy / Profimedia
Dodatna prednost je što najveći deo sastojaka završava u jednoj posudi, dok završno pečenje u rerni omogućava da pirinač upije sokove mesa i povrća.
Sastojci
- 500 g pilećeg belog mesa
- 250 g pirinča
- 150 g kukuruza šećerca
- 200 g boranije
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa
- 1 crvena paprika
- 3 čena belog luka
- so
- biber
- svež peršun za posipanje
- ulje
Priprema
Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia
- Pileće belo meso isecite na kocke srednje veličine, stavite u šerpu sa vodom i kuvajte na umerenoj temperaturi.
- Dok se piletina kuva, pripremite povrće. Crni i beli luk sitno iseckajte, dok šargarepu i crvenu papriku treba iseći na kockice.
- Kada je meso kuvano, izvadite ga iz vode i ostavite sa strane.
- U šerpu sipajte malo ulja, zagrejte ga, a zatim dodajte crni luk i šargarepu. Kratko ih propržite zajedno, pa ubacite kuvanu piletinu, pirinač, beli luk, crvenu papriku, kukuruz šećerac i boraniju.
- Sve začinite solju i biberom prema ukusu.
Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem Foto: Alexander Mychko / Alamy / Profimedia
- Nastavite kratko da pržite sastojke. Kada piletina počne da dobija rumenu boju, a zrna pirinča postanu blago providna, nalijte toliko vode da sastojci ogreznu.
- Ostavite pilav da se lagano krčka na umerenoj temperaturi.
- Kada pirinač bude napola kuvan, sadržaj šerpe prebacite u prethodno pouljenu posudu za pečenje.
- Pilav stavite u rernu zagrejanu na 180 stepeni i pecite približno 30 minuta, odnosno dok pirinač potpuno ne omekša i jelo ne dobije lepu završnu teksturu.
- Pre serviranja pospite sveže seckanim peršunom i poslužite dok je pilav još topao.
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