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Kada vam je potreban ručak koji ne zahteva mnogo komplikovanja, a ipak može da nahrani celu porodicu, pilav je jedno od onih jela na koje uvek možete da računate. Posebno je ukusan kada se klasičnoj kombinaciji piletine i pirinča doda obilje povrća, pa se sve zajedno zapeče u rerni.

Ovaj pilav priprema se sa pilećim belim mesom, kukuruzom šećercem, boranijom, šargarepom i crvenom paprikom. Rezultat je sočno i zasitno jelo puno različitih ukusa, koje može da se posluži kao kompletan ručak.

Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem
Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem Foto: Annabella, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Dodatna prednost je što najveći deo sastojaka završava u jednoj posudi, dok završno pečenje u rerni omogućava da pirinač upije sokove mesa i povrća.

Sastojci

  • 500 g pilećeg belog mesa
  • 250 g pirinča
  • 150 g kukuruza šećerca
  • 200 g boranije
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 crvena paprika
  • 3 čena belog luka
  • so
  • biber
  • svež peršun za posipanje
  • ulje

Priprema

Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem
Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

  1. Pileće belo meso isecite na kocke srednje veličine, stavite u šerpu sa vodom i kuvajte na umerenoj temperaturi.
  2. Dok se piletina kuva, pripremite povrće. Crni i beli luk sitno iseckajte, dok šargarepu i crvenu papriku treba iseći na kockice.
  3. Kada je meso kuvano, izvadite ga iz vode i ostavite sa strane.
  4. U šerpu sipajte malo ulja, zagrejte ga, a zatim dodajte crni luk i šargarepu. Kratko ih propržite zajedno, pa ubacite kuvanu piletinu, pirinač, beli luk, crvenu papriku, kukuruz šećerac i boraniju.
  5. Sve začinite solju i biberom prema ukusu.
Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem
Pilav sa piletinom, pirinčem i povrćem Foto: Alexander Mychko / Alamy / Profimedia

  1. Nastavite kratko da pržite sastojke. Kada piletina počne da dobija rumenu boju, a zrna pirinča postanu blago providna, nalijte toliko vode da sastojci ogreznu.
  2. Ostavite pilav da se lagano krčka na umerenoj temperaturi.
  3. Kada pirinač bude napola kuvan, sadržaj šerpe prebacite u prethodno pouljenu posudu za pečenje.
  4. Pilav stavite u rernu zagrejanu na 180 stepeni i pecite približno 30 minuta, odnosno dok pirinač potpuno ne omekša i jelo ne dobije lepu završnu teksturu.
  5. Pre serviranja pospite sveže seckanim peršunom i poslužite dok je pilav još topao.
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 Video: Kako se prave pilav i domaća supa

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Kako se prave pilav i domaća supa Izvor: instagram/zalogaj_mr