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Većina nas truleks krpu koristi isključivo za brisanje površina u kuhinji, ali je njena primena mnogo šira.

Ova praktična i jeftina krpa ima ogromnu moć upijanja i mekanu, nežnu teksturu, pa može da posluži za čišćenje skoro svake prostorije u domu. To je odličan način da uštedite i vreme i novac, jer truleks može da zameni papirne ubruse i više različitih krpa.

Pored toga što je višestruko upotrebljiva, truleks krpa može dugo da traje ako se redovno pere i dobro osuši nakon upotrebe.

Evo gde sve može biti od koristi.

1. Brzo briše prosutu tečnost po kući

Truleks krpa odlično upija vodu, sok, kafu ili mleko, pa ako nešto prospete na sto ili pod, umesto da se okrećete bilo čemu drugom odmah zgrabite truleks, pod uslovom da je suv.

Pošto odlično upija, često je dovoljan samo jedan potez rukom!

2. Čisti ogledala i staklo bez tragova

Kad je blago navlažite i dobro ocedite, truleks krpa može da posluži za brisanje ogledala, prozora i drugih staklenih površina. Takođe, ona ne ostavlja dlačice, pa staklo izgleda urednije.

3. Uklanja prašinu sa listova sobnih biljaka

Prašina na listovima otežava biljkama da normalno obavljaju svoje funkcije, a korisno je da vlažnom truleks krpom nežno prebrišete veće listove kako bi ponovo zablistali i lakše "disali".

Truleks krpe Foto: Rasa Razaniene / Alamy / Profimedia

4. Produžava svežinu voća i povrća

Ako stavite čistu truleks krpu na dno posude ili fioke u kojoj čuvate voće i povrće, ona će upijati višak vlage, što može da pomogne da namirnice duže ostanu sveže.

5. Odlična je za kupatilo

Truleksom možete brzo da obrišete lavabo, pločice, slavine ili radnu površinu nakon korišćenja kupatila. Ukoliko to radite redovno, ne samo što će sve površine u kupatilu blistati neposredno posle čišćenja nego ćete sprečiti nakupljanje kamenca i tragove od vode.

6. Može da posluži i za automobil

Truleks krpa je praktična za uklanjanje prašine s komandne table, unutrašnjih stakala ili drugih površina u automobilu.

7. Za brisanje baš svega u kući

Njome lako možete prebrisati dečje stolice za hranjenje, radne stolove, police, kućne aparate ili mesta na kojima se svakodnevno skupljaju mrvice i prašina. Potrebno je samo da bude blago navlažena, nikako mokra, a to je još jedan pokatelj da je truleks jedan od najpraktičnijih "pomoćnika" za brzo svakodnevno čišćenje kuće.

VIDEO: Dubinsko pranje kuhinjskih krpa: