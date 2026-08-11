Isprobajte jednostavan recept za mekane mafine bez vaganja. Sastojci se mere šoljom, a po želji možete dodati čokoladu, voće, bananu ili orašaste plodove.
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Najjednostavniji recept za mekane mafine: Trebaju vam samo dve posude i pet minuta posla za najukusniji dezert
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Mafini su idealni kada vam se jede nešto slatko, a nemate mnogo vremena za pripremu komplikovanog kolača. Za ovu osnovnu verziju nije potrebno čak ni vaganje sastojaka, jer se sve meri običnom šoljom, dok se cela smesa priprema bez mnogo posuđa i komplikovanja.
Posebno je praktično što osnovni recept možete svaki put da menjate. U smesu mogu da se dodaju komadići čokolade, voće, suvo grožđe, lešnici, banana ili rendana korica limuna i pomorandže, pa od iste osnove možete dobiti potpuno drugačije mafine.
Mera koja se koristi u ovom receptu jeste šolja od 250 mililitara.
Domaći mekani mafini sa komadićima čokolade Foto: Daniela Stärk / Panthermedia / Profimedia
- 2 šolje brašna
- 1/2 šolje šećera
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 jaje
- 1/4 šolje ulja
- 1 šolja mleka
- dodaci po želji – voće, seckana čokolada, suvo voće, korica pomorandže ili limuna
Priprema
Domaći mekani mafini Foto: Jiří Poláček / Ifood SM / Profimedia
- Za početak pripremite dve posude. U jednoj sjedinite brašno, prašak za pecivo i šećer.
- U drugoj posudi viljuškom lagano umutite jaje, pa dodajte ulje i mleko. Nije potrebno dugo mutiti, već samo sjediniti tečne sastojke.
- Mokru smesu zatim sipajte u posudu sa suvim sastojcima i sve promešajte kašikom dok se ne dobije ujednačeno testo.
- U ovom trenutku možete dodati ono što najviše volite. To mogu biti komadići čokolade, bobičasto ili drugo voće, suvo grožđe, lešnici ili rendana korica citrusa.
- U originalnoj varijanti kao jedna od mogućnosti navode se i dve izgnječene banane, vanilin šećer i komadići čokolade sa suvim grožđem i lešnicima. Mleko se, po želji, može kombinovati sa jogurtom i kašikom kisele pavlake za drugačiju teksturu.
Gotovi za 20 minuta
Foto: Shutterstock
- Rernu zagrejte na 180 stepeni.
- U kalup za mafine rasporedite papirne korpice, a zatim svaku napunite pripremljenom smesom do otprilike tri četvrtine visine. Tako ostavljate dovoljno prostora da mafini narastu tokom pečenja.
- Od navedene količine dobija se približno 12 mafina.
- Pecite ih oko 20 minuta na 180 stepeni.
- Kada se prohlade, možete ih posuti šećerom u prahu ili dodatno ukrasiti po želji. U originalnom receptu kao predlozi za završnicu navode se puter krem, šlag, otopljena čokolada ili ganaš.
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