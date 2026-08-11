Slušaj vest

Mafini su idealni kada vam se jede nešto slatko, a nemate mnogo vremena za pripremu komplikovanog kolača. Za ovu osnovnu verziju nije potrebno čak ni vaganje sastojaka, jer se sve meri običnom šoljom, dok se cela smesa priprema bez mnogo posuđa i komplikovanja.

Posebno je praktično što osnovni recept možete svaki put da menjate. U smesu mogu da se dodaju komadići čokolade, voće, suvo grožđe, lešnici, banana ili rendana korica limuna i pomorandže, pa od iste osnove možete dobiti potpuno drugačije mafine.

Mera koja se koristi u ovom receptu jeste šolja od 250 mililitara.

Domaći mekani mafini sa komadićima čokolade
Domaći mekani mafini sa komadićima čokolade Foto: Daniela Stärk / Panthermedia / Profimedia

Sastojci

  • 2 šolje brašna
  • 1/2 šolje šećera
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 jaje
  • 1/4 šolje ulja
  • 1 šolja mleka
  • dodaci po želji – voće, seckana čokolada, suvo voće, korica pomorandže ili limuna

Priprema

Domaći mekani mafini
Domaći mekani mafini Foto: Jiří Poláček / Ifood SM / Profimedia

  1. Za početak pripremite dve posude. U jednoj sjedinite brašno, prašak za pecivo i šećer.
  2. U drugoj posudi viljuškom lagano umutite jaje, pa dodajte ulje i mleko. Nije potrebno dugo mutiti, već samo sjediniti tečne sastojke.
  3. Mokru smesu zatim sipajte u posudu sa suvim sastojcima i sve promešajte kašikom dok se ne dobije ujednačeno testo.
  4. U ovom trenutku možete dodati ono što najviše volite. To mogu biti komadići čokolade, bobičasto ili drugo voće, suvo grožđe, lešnici ili rendana korica citrusa.
  5. U originalnoj varijanti kao jedna od mogućnosti navode se i dve izgnječene banane, vanilin šećer i komadići čokolade sa suvim grožđem i lešnicima. Mleko se, po želji, može kombinovati sa jogurtom i kašikom kisele pavlake za drugačiju teksturu.

Gotovi za 20 minuta

stockphotohomemadebananachocolatemuffinssprinkledwithsugarinabakingformonawoodenbackgroundtop710746129.jpg
Foto: Shutterstock

  1. Rernu zagrejte na 180 stepeni.
  2. U kalup za mafine rasporedite papirne korpice, a zatim svaku napunite pripremljenom smesom do otprilike tri četvrtine visine. Tako ostavljate dovoljno prostora da mafini narastu tokom pečenja.
  3. Od navedene količine dobija se približno 12 mafina.
  4. Pecite ih oko 20 minuta na 180 stepeni.
  5. Kada se prohlade, možete ih posuti šećerom u prahu ili dodatno ukrasiti po želji. U originalnom receptu kao predlozi za završnicu navode se puter krem, šlag, otopljena čokolada ili ganaš.
Ne propustiteŽenaOvako Turkinje prave tulumbe: Tajna je u sastojku koji kod nas niko ne dodaje, zato su hrskave i pune sirupa
profimedia0561089246.jpg
ŽenaRuske kape po najboljem receptu: Baš ovako su ih pravile naše bake, brzo se spremaju, a pojedu se još brže
ruske kape
ŽenaTiramisu kao iz italijanskog restorana: Kremast desert bez pečenja koji garantovano uspeva iz prvog pokušaja
Domaći tiramisu sa maskarpone kremom, kafom i čokoladom u prahu
ŽenaMekane domaće buhtle koje se tope u ustima: Tajna je u jednom detalju tokom pripreme testa
Mekane domaće buhtle punjene džemom i posute šećerom u prahu
ŽenaRecept za najukusniji džem od šljiva: Tajna je u jednom sastojku koji potpuno menja ukus!
džem od šljiva
ŽenaČizkejk sa breskvama oduševiće celu porodicu: Osvežavajući desert koji se priprema veoma lako
čizkejk sa breskvama i borovnicama

 Video: Mafini sa borovnicama

00:09
Mafini sa borovnicama  Izvor: Instagram/cookfasteatwell