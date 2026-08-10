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Marsov ples u Raku od 11. avgusta do 27. septembra ističe iskrenost, nostalgiju i pasivnu agresivnost. Izvlači nas iz naših zona komfora dok se zalažemo za ono u šta verujemo.

Smatra se da je Mars u svom padu kada je u Raku, što znači da planeta agresije i akcije teži da se ponaša indirektno, a ne da bude konfrontaciona.

Mars u Raku će pronaći različite načine da se potvrdi, odstupajući od norme. Na primer, ova energija nas tera da flertujemo sa najboljim prijateljem našeg bivšeg partnera umesto da šaljemo poruku da bismo im privukli pažnju, piše refinery29.

Takođe, Mars u Raku menja svoj tok svakih nekoliko dana, jer se znak i faze Meseca (planetarni vladar Raka) stalno razvijaju, pa nam je teško da budemo dosledni.

Nemojte se obeshrabriti jer postoje neke neverovatne osobine Marsa u Raku koje će doći do izražaja u toku ovog perioda. Mars u Raku čini da iskreno brinemo o voljenima, nudeći zaštitu i negovanje. Ovaj položaj će ići do krajnosti da bi pomogao onima koje obožava.

Istorija govori više od reči, pa Mars u Raku brani one koji dele uspomene i koji su kao porodica. Lojalnost koju Mars u Raku pokazuje je jedinstvena - posebno kada su stvari u opasnosti za prijatelja ili člana porodice. Ne zaboravljajući da je intuicija Marsa u Raku jaka, preovlađujuća u trenucima neizvesnosti i konfuzije. Tim pre što vodi svojom intuicijom.

Rak Foto: Prodimedia

Ove godine, Mars u Raku će nam doneti zanimljivu mešavinu. Tranzit počinje aspektom Marsa sa kentaurom Hironom 12. avgusta, koji je retrogradan u Biku. U tom trenutku, gledamo u sebe i kako možemo da koristimo svoja srca da se izlečimo. Ponekad se možemo osećati kao da su nas drugi izneverili, što rezultira besom i odbrambenim stavom.

Postoji prilika da se oporavimo od drame sve dok smo blagi prema sebi i manje kritični, verujući u proces popravljanja situacija. Imajte na umu da je ovo putovanje koje je nelinearno i zahteva vreme.

Zatim, retrogradni Neptun u Ovnu pravi kvadrat sa Marsom u Raku 17. avgusta, čineći da se osećamo kao da smo zaglavljeni u trenutku. Upozorenje je da pokušavamo odmah da napravimo talase, ali zvezde izazivaju stagnaciju.

Da biste se nosili sa ovom energijom, najbolje je da stanemo u mestu i da uzmemo slobodan dan od namernog preuzimanja kontrole nad stvarima. Umesto da pokušavate da provučete kvadratni klin kroz kružnu rupu, fokusirajte se na brigu o sebi.

Naši snovi će se ostvariti sutra ili nekada u budućnosti, možda samo ne 17. avgusta, zato nemojte to shvatiti lično ako nam se kaže „ne“, jer je ovo samo šansa za nas da napravimo promene i unesemo više strasti u svoje vizije.

Mars Foto: Profimedia

Najintenzivniji dan Marsovog zarona u Raku je 1. septembar, kada aspektira retrogradni Saturn u Ovnu. Pojavljuju se pitanja i problemi sa autoritetima, poput toga ko je šef, jer želimo da budemo ti koji donose pravila i bune se protiv statusa kvo.

Biti zahtevan neće pomoći situaciji, iako mislimo da hoće. Upravo suprotno je istina - ponekad morate igrati igru i uništiti ih ljubaznošću. Razlog je taj što je strategija vitalna, dajući nam motivaciju da upravljamo volanom onako kako želimo imajući kontrolu nad okolnostima.

Marsovo nebesko plivanje u Raku završava se napetim aspektom retrogradnog Hirona u Ovnu 27. septembra. Ponovo postoji potencijal za rešavanje problema; međutim, ponovno osvrtanje na prošlost može biti okidač. Fokusiranje našeg fokusa na odnos koji imamo sa sobom moglo bi dovesti do odgovornosti.

To je komplikovano jer znači da moramo biti svesni kako smo povredili druge i uloge koju smo imali u situacijama. 27. septembar nas dovodi licem u lice sa našim oppom, podstičući nas da razgovaramo kako bismo saznali kako da krenemo napred i razvijamo se.

Da, Mars u Raku će biti emotivan i intenzivan, ali na kraju tranzita, možda ćemo osetiti više saosećanja i empatije prema sebi i bolje razumeti kako možemo da poboljšamo svoje živote.

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