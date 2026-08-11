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Kada pripremate pljeskavice, veoma je bitno da kvalitet mesa i način pripreme budu kako treba, ali postoji i jedan trik koji može da bude odličan saveznik.

Radi se o jednom sastojku koji se koristi za pripremu kolača i testa, a može da pomogne da jela od mlevenog mesa budu mekša i sočnija.

Mala količina praška za pecivo može značajno da poboljša teksturu mlevenog mesa.

Dodavanjem male količine praška za pecivo smesa postaje mekša, pa će tako i pljeskavice i ćufte nakon pečenja biti mekše i manje zbijene.

Upravo zato ovaj trik mnogi koriste kada žele postići nežniju teksturu bez dodavanja većih količina prezli ili drugih vezivnih sastojaka.

Pljeskavice Foto: Profimedia

Za najbolji rezultat prašak za pecivo dodajte tek na kraju pripreme smese.

Dovoljna će biti i manja količine, otprilike pola do jedne kašičice praška za pecivo na 1 kg mlevenog mesa. Nakon što ga umešate, smesu dobro sjedinite i ostavite da odstoji desetak minuta pre oblikovanja i pečenja.

Naravno, kvalitet mesa i pravilan način pripreme i dalje su najvažniji za dobar rezultat, ali ovaj jednostavan trik može da bude odličan saveznik ako želite da vaša jela od mlevenog mesa budu još sočnija i mekša.

Rezultat su pljeskavice i ćufte koje se neće isušiti tokom pripreme, već će ostati pune ukusa i ugodne teksture.

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