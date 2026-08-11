Ovaj sastojak iz kuhinje učiniće pljeskavice sočnijim nego ikad pre: Jednostavan "trik" za ukusan ručak
Kada pripremate pljeskavice, veoma je bitno da kvalitet mesa i način pripreme budu kako treba, ali postoji i jedan trik koji može da bude odličan saveznik.
Radi se o jednom sastojku koji se koristi za pripremu kolača i testa, a može da pomogne da jela od mlevenog mesa budu mekša i sočnija.
Mala količina praška za pecivo može značajno da poboljša teksturu mlevenog mesa.
Dodavanjem male količine praška za pecivo smesa postaje mekša, pa će tako i pljeskavice i ćufte nakon pečenja biti mekše i manje zbijene.
Upravo zato ovaj trik mnogi koriste kada žele postići nežniju teksturu bez dodavanja većih količina prezli ili drugih vezivnih sastojaka.
Za najbolji rezultat prašak za pecivo dodajte tek na kraju pripreme smese.
Dovoljna će biti i manja količine, otprilike pola do jedne kašičice praška za pecivo na 1 kg mlevenog mesa. Nakon što ga umešate, smesu dobro sjedinite i ostavite da odstoji desetak minuta pre oblikovanja i pečenja.
Naravno, kvalitet mesa i pravilan način pripreme i dalje su najvažniji za dobar rezultat, ali ovaj jednostavan trik može da bude odličan saveznik ako želite da vaša jela od mlevenog mesa budu još sočnija i mekša.
Rezultat su pljeskavice i ćufte koje se neće isušiti tokom pripreme, već će ostati pune ukusa i ugodne teksture.
(Kurir.rs/Glossy)
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