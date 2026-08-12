Koja obuća sme da se pere u veš mašini

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Tokom leta stopala se pojačano znoje, a unutrašnjost obuće postaje topla i vlažna, što stvara idealno okruženje za razmnožavanje bakterija. Obično provetravanje patika često donosi samo kratkotrajno rešenje i nije dovoljno da se problem trajno ukloni.

Sam znoj zapravo gotovo da nema miris; problem nastaje zbog bakterija koje ostaju na koži i u unutrašnjosti obuće. Što duže obuća ostaje vlažna nakon nošenja, neprijatan miris postaje intenzivniji. To najbrže primećujemo kod lagane obuće, poput platnenih i sportskih patika, kao i mokasina, koje tokom leta nosimo gotovo svakodnevno.

Trik sa sapunom: Kako pravilno primeniti bakin savet?

Prvo i najjednostavnije pravilo u nezi obuće jeste da je dobro osušite i, kada god je to moguće, provetrite. Takođe, preporučuje se da povremeno izvadite uloške i očistite unutrašnjost. Ukoliko to nije dovoljno, u pomoć priskače stari domaći trik sa suvim sapunom.

Ključno pravilo: Nikada ne stavljajte sapun u vlažnu obuću. Nakon nošenja, uvek prvo ostavite obuću da se potpuno osuši, pa tek onda stavite sapun. U vlažnoj sredini komad sapuna će se brzo rastopiti i može ostaviti tragove u unutrašnjosti obuće.

Sapun Foto: Big Pants productions / Alamy / Profimedia

Kako se koristi sapun:

- U svaku patiku ili cipelu stavite po jedan manji komad suvog sapuna i ostavite ga da deluje preko noći.

- Najbolje je da sapun prethodno uvijete u gazu ili tanku pamučnu tkaninu kako ne bi došao u direktan kontakt sa uloškom.

- Tokom noći sapun će prvenstveno delovati kao mirisni osveživač i delimično neutralisati neprijatne mirise.

Sapun nije zamena za pranje

Ipak, ne treba očekivati potpunu dezinfekciju samo pomoću komada sapuna. Sapun efikasno uklanja nečistoće i mikroorganizme kada se koristi sa vodom, dok je njegovo dejstvo u suvom stanju ograničeno. Zato ovaj trik treba koristiti isključivo kao koristan dodatak redovnom čišćenju i sušenju obuće, a ne kao njihovu zamenu.

Šta još možete da uradite tokom leta?

Sušite uloške odvojeno: Ako je miris veoma intenzivan, obavezno izvadite uloške i osušite ih odvojeno, jer oni zadržavaju najviše vlage i neprijatnih mirisa.

Menjajte obuću: Izbegavajte da svakodnevno nosite isti par zatvorenih cipela ili patika. Menjajte ih kako bi imale dovoljno vremena da se provetre i potpuno osuše.

Birajte odgovarajuće čarape: Nosite čarape od materijala koji dobro odvode vlagu i obavezno ih menjajte svakog dana.

Obratite pažnju na stopala: Ako se neprijatan miris uporno javlja čak i uz pravilnu negu obuće, obratite pažnju i na stanje kože stopala.

(Kurir.rs/Žena)

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