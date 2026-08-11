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Naočare mogu da koštaju pravo malo bogatstvo, ali ih mnogi svakodnevno brišu majicom, ostavljaju u automobilu ili prskaju sredstvima koja oštećuju zaštitni sloj na staklima. Posledice se često ne primete odmah, ali ogrebotine, deformisan okvir i korozija vremenom postaju neizbežni.

Bilo da su dioptrijske ili sunčane, naočare ne zahtevaju skupe preparate i komplikovano održavanje. Prema rečima Tima Para, osnivača kompanije koja se bavi njihovom proizvodnjom, dovoljno je promeniti nekoliko navika kako bi okvir i stakla znatno duže izgledali kao novi.

Majica grebe stakla

Xiaomi AI naočare Foto: CFOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada se stakla zamagle ili isprljaju, mnogi ih automatski obrišu krajem majice, papirnom maramicom ili ubrusom. Iako naočare posle toga mogu da deluju čistije, takav postupak vremenom ostavlja sitne ogrebotine.

Vlakna tkanine i papira nisu dovoljno nežna, a problem postaje još veći ako se na površini nalaze prašina ili sitne čestice peska. Njihovim trljanjem stakla se dodatno oštećuju.

Za brisanje bi zato trebalo koristiti isključivo čistu krpicu od mikrovlakana namenjenu naočarima. I ona mora povremeno da se opere, jer prljava krpica može da napravi isti problem kao majica.

Hemikalije skidaju zaštitu

Sredstvo za čišćenje prozora možda deluje kao logičan izbor, ali njegove hemikalije mogu da oštete zaštitne premaze na staklima. Isto važi za aceton i druga agresivna sredstva koja se koriste u domaćinstvu.

Foto: Shutterstock

Naočare bi trebalo zaštititi i prilikom nanošenja parfema, laka za kosu, kreme za sunčanje ili spreja protiv insekata. Ako ovi proizvodi dospeju na stakla ili okvir i ostanu na njima, mogu da ostave mrlje i trajno promene površinu materijala.

Najbolje je da naočare skinete pre nanošenja kozmetike, a vratite ih tek kada se proizvod osuši ili upije.

Naočare leti ne bi trebalo ostavljati na kontrolnoj tabli, sedištu ili u zatvorenoj kaseti automobila. Temperatura u parkiranom vozilu veoma brzo raste, a velika toplota može da iskrivi okvir i oslabi njegove spojeve.

Posebno su osetljivi modeli napravljeni od acetata.

„Većina kvalitetnijih sunčanih naočara izrađena je od acetata i deformisaće se na suncu ili ako se ostave u vrućem automobilu duže vreme“, upozorio je Par.

Kada ih ne nosite, naočare je najbolje čuvati u čvrstoj futroli, na suvom mestu koje nije direktno izloženo suncu.

So nagriza metal

Foto: Trevor Adeline / Caia Image / Profimedia

Naočare često nosimo u moru ili bazenu, a zatim ih ostavimo da se osuše bez ispiranja. Iako so i hlor verovatno neće napraviti vidljivu štetu nakon jednog kupanja, njihovo taloženje može vremenom da izazove koroziju metalnih delova, naročito šarki i sitnih šrafova.

Par smatra da bi bila potrebna veća izloženost da bi so ili hlor ozbiljno oštetili naočare, ali ipak savetuje da ih nakon kupanja isperete običnom vodom. Tako se uklanjaju i tragovi kreme za sunčanje, znoja i peska.

Najlakši način pranja

Za pravilno pranje nije potreban poseban sprej. Dovoljni su mlaka voda i veoma mala količina blagog tečnog sapuna bez losiona i dodatnih hidratantnih sastojaka.

„Voda iz slavine, blagi tečni sapun... i to je to. Gotovo“, rekao je Par i dodao: „Nemojte previše komplikovati“.

Najpre operite ruke, a zatim naočare isperite mlakom vodom kako biste uklonili prašinu. Na stakla nanesite kap sapuna, nežno ih pređite jagodicama prstiju, isperite i osušite čistom krpicom od mikrovlakana. Vruću vodu bi trebalo izbegavati jer može da utiče na pojedine premaze i materijale.

Koliko često ih treba prati? Par ima jednostavan odgovor:

„Kad god ste im dovoljno blizu da ih vaš dah dohvati“.

Drugim rečima, naočare očistite čim primetite masne tragove i prljavštinu. Uz pravilno pranje, futrolu i malo opreza na plaži i u automobilu, mogu godinama da zadrže prvobitan izgled. A za one koji žele dodatnu sigurnost, Par ima i šaljiv savet:

„Želite da produžite životni vek svojih naočara? Kupite dvoje“.

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