Slušaj vest

U visokim potpeticama, ispred helikoptera i sa koferom punim retkih karata u rukama, dvadesetogodišnja Švajcarkinja Žolina Žizel predstavlja kolekciju od koje bi mnogim ljubiteljima Pokémona zastao dah. Tvrdi da poseduje više od 60.000 karata, čija se vrednost procenjuje na neverovatnih 90 miliona funti, odnosno oko 105 miliona evra.

Međutim, kada se misteriozna „Pokémon princeza“ početkom godine prvi put pojavila u javnosti, mnogi nisu poverovali da je njena priča stvarna. Pojedini kolekcionari tvrdili su da je samo manekenka angažovana za marketinšku kampanju, dok su drugi bili uvereni da je njen lik napravljen pomoću veštačke inteligencije.

Žolina je zato odlučila da stvar uzme u svoje ruke.

Dokazivala da postoji

Pokrenula je zvaničnu internet-stranicu, počela da objavljuje snimke i pristala da govori za medije kako bi dokazala da zaista postoji i da se iza glamuroznih fotografija krije prava kolekcija.

Ipak, misterija nije potpuno nestala. O njoj pre ove godine gotovo da nije bilo tragova na internetu, pa još nije potvrđeno ni da li je Žolina Žizel njeno pravo ime ili pažljivo odabran pseudonim.

Za magazin „Tatler“ pozirala je u kožnom mantilu, sa koferom karata ispred helikoptera, objašnjavajući zbog čega je predstavljanje kolekcije osmišljeno kao scena iz špijunskog filma.

„Zaista smo želeli da otkrijemo kolekciju na tajanstven način. Želeli smo da bude glamurozna jer mislimo da to zaslužuje“, rekla je.

Sve počelo zbog oca

Žolina je Pokémon karte počela da skuplja sa sedam godina, na podsticaj oca Ursa, tehnološkog preduzetnika koji je odlučio da porodični novac ulaže u retke kolekcionarske primerke umesto u jahte, dijamante i druge simbole luksuza.

„Svaki švajcarski franak koji nam nije bio potreban otišao je u Pokémone“, otkrio je njen otac.

Ono što je počelo kao zajednički hobi vremenom je preraslo u potragu za najređim i najočuvanijim kartama na svetu. Prema podacima sa zvanične stranice kolekcije, više od 12.000 primeraka profesionalno je ocenjeno, a veliki broj dobio je najvišu ocenu PSA 10.

Među dragocenostima se navode retke promotivne i trofejne karte, kao i izuzetno traženi primerci sa likom Pikačua.

Karte su joj donele društvo

Žolina tvrdi da kolekcionarstvo za nju nije bilo samo očev neobičan način ulaganja novca. Kao veoma stidljivo dete, uz pomoć karata pokušavala je da se približi vršnjacima i pronađe prijatelje.

„Svidelo mi se što su se okupljala deca svih uzrasta i razmenjivala karte. Kul, starija deca i ja u prvom razredu“, ispričala je.

Porodica, međutim, godinama navodno nije bila potpuno svesna kolika se vrednost krije u njihovoj kući. Tek u oktobru prošle godine, kada su karte premeštene u strogo obezbeđen trezor na tajnoj lokaciji u Švajcarskoj, postalo je jasno da više nije reč o običnom hobiju.

Kolekcija je zvanično predstavljena u aprilu, u kratkom promotivnom filmu snimljenom u stilu Džejmsa Bonda.

Rekord još nije njen

Iako Žolina svoju zbirku predstavlja kao najveću i najvredniju na svetu, ta tvrdnja još nema potvrdu Ginisove knjige rekorda.

Zvanični rekord i dalje pripada britanskoj braći Ouvenu i Koneru Greju iz Eseksa. Njihova kolekcija ima 48.339 verifikovanih Pokémon karata, a rekord je potvrđen 11. jula 2024. godine. Na proveru su predali više od 50.000 primeraka, ali su profesionalni ocenjivači u konačan rezultat uvrstili samo potvrđene karte

Ukoliko svih 60.000 Žolininih karata bude popisano i verifikovano prema Ginisovim pravilima, mogla bi da nadmaši britansku braću. Za sada, međutim, njena kolekcija ostaje jedna od najmisterioznijih i potencijalno najvrednijih privatnih zbirki ove vrste.

Video: U ovoj kući nalazi se najveća kolekcija čajnika