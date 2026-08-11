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Sigurno vam se već dogodilo: mašina za sudove je završila svoj program, ali kada krenete da je praznite, čeka vas neprijatno iznenađenje – sudovi i dalje nisu potpuno čisti. Pre nego što posegnete za skupim specijalnim sredstvima za čišćenje, problem možete rešiti jednim jednostavnim potezom za koji vam je potrebna samo obična čačkalica, koju verovatno već imate u svojoj kuhinjskoj fioci.

Ako primetite zamućene čaše, tvrdokorne ostatke hrane na tanjirima ili matiran izgled escajga, to je jasan znak da mašina za sudove ne funkcioniše kako treba. Glavni uzrok su najčešće začepljeni sitni otvori na prskalicama kroz koje prolazi voda. A rešenje je – čačkalica!

Kako se pravilno izvodi trik sa čačkalicom?

Pomoću obične drvene čačkalice ove blokade možete ukloniti u rekordnom roku:

Prvo izvucite donju korpu. Donju prskalicu obično možete skinuti laganim okretanjem ili povlačenjem nagore. Gornja prskalica je često pričvršćena malom navrtkom na samoj korpi, koju možete jednostavno odvrnuti.

Pažljivo čačkalicom očistite sve sitne rupice i mlaznice na prskalicama kako biste uklonili nagomilani kamenac i ostatke hrane.

Pažljivo čačkalicom očistite sve sitne rupice Foto: larisa stefanuyk / Alamy / Profimedia

Važan savet: Pazite da ne polomite čačkalicu kako komadić drveta ne bi ostao zaglavljen unutar mlaznice.

Držite prskalicu vertikalno pod mlazom tople vode. Pustite vodu da teče direktno u veliki centralni otvor i lagano protresite prskalicu. Iznenadićete se koliko će prljavštine izaći kroz upravo očišćene rupice.

Zatim jednostavno vratite prskalice na mesto i dobro ih pričvrstite.

Zašto čačkalica, a ne igla?

Možda ćete doći u iskušenje da upotrebite iglu ili neki drugi metalni predmet, ali to ne bi trebalo da radite. Čvrsti metalni predmeti mogu ogrebati, deformisati ili proširiti osetljive plastične otvore na prskalicama, čime se može narušiti pravilan ugao prskanja vode. Drvo čačkalice je dovoljno čvrsto da ukloni prljavštinu, a istovremeno dovoljno nežno da ne ošteti plastiku.

Dodatni savet za savršen sjaj

Kada ste već skinuli prskalice, možete ih ostaviti oko 15 minuta u toploj vodi u koju ste dodali malo alkoholnog sirćeta ili limunske kiseline kako biste uklonili i poslednje tragove kamenca.

Iskoristite priliku da na brzinu očistite i filter na dnu mašine, a zatim pustite jedan prazan ciklus pranja na visokoj temperaturi – vaša mašina će nakon toga ponovo raditi kao prvog dana!

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Trik sa limunom za mašinu za sudove