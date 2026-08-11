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Mašina za sudove jedan je od praktičnih kućnih uređaja bez kojih mnogi teško mogu da zamisle svakodnevni život. Ipak, čak i kod njenog korišćenja postoje brojne nedoumice - od toga gde treba staviti tabletu za pranje do načina na koji je najbolje rasporediti posuđe i escajg.

Jedno od čestih pitanja jeste i šta uraditi kada se program završi: da li odmah otvoriti vrata mašine ili ih još neko vreme ostaviti zatvorenim?

Proizvođači uglavnom savetuju otvaranje

Ukoliko želite da budete sigurni da mašinu koristite na pravilan način, najbolje je da pratite uputstva proizvođača. Oni uglavnom preporučuju da se vrata mašine za sudove nakon završetka programa potpuno otvore.

Na taj način para može da izađe iz mašine, dok se posuđe bolje suši i na njemu ne ostaju vlažne mrlje.

Takođe, izlazak vodene pare može se dodatno pospešiti otvaranjem prozora koji se nalazi u blizini mašine.

Postoji situacija u kojoj je bolje sačekati sa otvaranjem vrata

Međutim, ako je mašina okružena drvetom, sačekajte oko 30 minuta!

Vodena para koja izlazi iz mašine za sudove može, u određenim okolnostima, da ošteti drvene površine koje se nalaze u neposrednoj blizini.

Mašina za sudove treba otvoriti odmah osim u situacijama kada je okružena drvetom Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

To se odnosi i na kuhinjske ormariće, koji su često napravljeni od drveta. Para može dovesti do toga da drveni elementi nabubre i tako se oštete.

Zbog toga je, ukoliko se oko mašine nalaze brojni drveni elementi, bolje da vrata nakon završetka programa ostanu zatvorena oko pola sata. Tek nakon toga mašinu treba otvoriti.

Šta ako vam je posuđe potrebno odmah?

Ako vam je posuđe potrebno što pre, možete ga brzo izvaditi iz mašine, a zatim ponovo zatvoriti vrata.

U svakom slučaju, ostavljanje vrata otvorenim ili zatvorenim nakon završetka programa nema negativan uticaj ni na samo posuđe ni na mašinu za sudove.

Dakle, uobičajena preporuka je da se vrata nakon programa otvore kako bi para izašla, a posuđe se osušilo. Međutim, ako se mašina nalazi neposredno uz drvene kuhinjske elemente, bolje je sačekati oko 30 minuta pre otvaranja kako bi se smanjio uticaj pare na nameštaj.

(Kurir.rs/Blic)

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