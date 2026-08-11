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Kuvani kukuruz jedan je od omiljenih letnjih zalogaja, ali nije retkost da, uprkos dugom kuvanju, zrna ostanu tvrda ili izgube svoju prirodnu slatkoću. Iako većina ljudi klipove jednostavno spušta u ključalu vodu, iskusni ljubitelji kuvanja tvrde da postoji mnogo bolji način koji ne zahteva gotovo nikakav dodatni trud.

Tajna se krije u dva sastojka koja većina domaćinstava već ima u frižideru. Zahvaljujući njima, kukuruz zadržava vlagu, postaje mekši i dobija bogatiji ukus, pa svaki zalogaj podseća na sveže ubran kukuruz sa njive.

Mleko i puter menjaju ukus i teksturu

Umesto da kukuruz kuvate isključivo u vodi, u šerpu dodajte malo punomasnog mleka i komad putera. Puter oblaže zrna tankim slojem masnoće i pomaže da ostanu sočna, dok mleko dodatno naglašava njihovu prirodnu slatkoću.

Rezultat je kukuruz koji je mekši, kremastijeg ukusa i prijatnije teksture. Ovaj trik posebno je koristan kada pripremate mladi kukuruz, jer dodatno ističe njegovu nežnu aromu.

Kuvani kukuruz Foto: Shutterstock

Kako da pripremite savršeno kuvani kukuruz

Za pet klipova mladog kukuruza biće vam potrebno oko litar vode, 200 mililitara punomasnog mleka, 115 grama putera i kašičica soli. Najpre očistite kukuruz od lišća i svilenih niti, a po potrebi prepolovite klipove kako bi lakše stali u šerpu.

Prokuvajte vodu, zatim smanjite temperaturu i dodajte mleko i puter. Kada se puter potpuno otopi, ubacite kukuruz, posolite i kuvajte desetak minuta, odnosno dok zrna ne postanu mekana. Važno je da kukuruz ne kuvate predugo kako ne bi izgubio svoju prirodnu sočnost.

Brža priprema u mikrotalasnoj pećnici

Kada nemate mnogo vremena, kukuruz možete pripremiti i bez šerpe. Dovoljno je da klipove, zajedno sa lišćem, stavite u mikrotalasnu pećnicu i zagrevate ih oko 10 do 12 minuta na najvećoj snazi.

Lišće će zadržati paru unutar klipa, pa će kukuruz ostati mekan i pun ukusa. Nakon zagrevanja ostavite ga nekoliko minuta da se prohladi, a zatim pažljivo uklonite lišće jer će biti veoma vruće. Tako ćete za kratko vreme dobiti ukusan obrok ili prilog koji će oduševiti celu porodicu.

(Kurir.rs/Lepotesrbije)

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