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Milena Stanišić iz Bora lepotom pleni širom Evrope. Nedavno je ova Srpkinja predstavljala južnu Bavarsku na tradicionalnom takmičenju Miss Deutschland u Nemačkoj gde godinama živi. Svojom životnom pričom mnoge je inspirisala i dala im motiv da se bore sa nedaćama.

Milena je predstavljala južnu Bavarsku na tradicionalnom takmičenju Miss Deutschland, jednom od najpoznatijih izbora u Nemačkoj. U okviru ovog takmičenja za svaki region biraju se predstavnice u kategorijama Miss i Mrs, pri čemu je kategorija Mrs namenjena zrelijim takmičarkama. Milena je osvojila titulu Mrs Südbayern, piše Serbian Times.

Foto: Facebook

Odrastanje u hraniteljskoj porodici i zlostavljanje

Put do uspeha nije bio nimalo lak i bio je obeležen ozbiljnim preprekama. Milena je odrastala bez roditelja, u hraniteljskim porodicama, gde je preživela i period zlostavljanja.

Majku je izgubila kada je imala samo 13 godina, dok joj je pre šest godina preminula i sestra. Uprkos svim životnim nedaćama, uspela je da prevažiđe sve probleme i sama izgradi život na koji je danas ponosna. Nakon teških godina, u Nemačku je otišla potpuno sama i izborila se za svoje mesto pod suncem.

Misica samohrana majka

Danas živi kao samohrana majka jednog deteta, radi puno radno vreme i uspešno usklađuje sve porodične i poslovne obaveze. Pored toga, neguje veliku ljubav prema srpskoj tradiciji, pa u slobodno vreme peva etno muziku. Pored muzike, posvećena je i sportu.

Posebno mesto u njenom radu zauzima borba za prava žena i dece. Kroz ličnu priču želi da podigne svest o problemu porodičnog i vršnjačkog nasilja, te da ohrabri sve žene koje se nalaze u teškim životnim situacijama.

Foto: Facebook

Njena želja je da im pruži primer kako je moguće pronaći snagu, odupreti se, pobeći iz lošeg okruženja i izgraditi potpuno nezavisan život. Nakon osvojene titule Mrs Südbayern, Milena Stanišić ima novi cilj koji je usmeren na predstojeće državno takmičenje u Fitness Bikini kategoriji, gde želi da ostvari što bolji rezultat.

Foto: Facebook

Uporedo s tim, nastavlja rad na projektima i inicijativama usmerenim na pružanje direktne podrške i zaštite ženama i deci žrtvama nasilja.

(Kurir.rs/SerbianTimes)