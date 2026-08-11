Milenu su zlostavljali u hraniteljskoj porodici, a sada je lepotom pokorila Nemačku: Misica svoj uticaj koristi da pomogne ženama, da se njena sudbina ne ponovi
Milena Stanišić iz Bora lepotom pleni širom Evrope. Nedavno je ova Srpkinja predstavljala južnu Bavarsku na tradicionalnom takmičenju Miss Deutschland u Nemačkoj gde godinama živi. Svojom životnom pričom mnoge je inspirisala i dala im motiv da se bore sa nedaćama.
Milena je predstavljala južnu Bavarsku na tradicionalnom takmičenju Miss Deutschland, jednom od najpoznatijih izbora u Nemačkoj. U okviru ovog takmičenja za svaki region biraju se predstavnice u kategorijama Miss i Mrs, pri čemu je kategorija Mrs namenjena zrelijim takmičarkama. Milena je osvojila titulu Mrs Südbayern, piše Serbian Times.
Odrastanje u hraniteljskoj porodici i zlostavljanje
Put do uspeha nije bio nimalo lak i bio je obeležen ozbiljnim preprekama. Milena je odrastala bez roditelja, u hraniteljskim porodicama, gde je preživela i period zlostavljanja.
Majku je izgubila kada je imala samo 13 godina, dok joj je pre šest godina preminula i sestra. Uprkos svim životnim nedaćama, uspela je da prevažiđe sve probleme i sama izgradi život na koji je danas ponosna. Nakon teških godina, u Nemačku je otišla potpuno sama i izborila se za svoje mesto pod suncem.
Misica samohrana majka
Danas živi kao samohrana majka jednog deteta, radi puno radno vreme i uspešno usklađuje sve porodične i poslovne obaveze. Pored toga, neguje veliku ljubav prema srpskoj tradiciji, pa u slobodno vreme peva etno muziku. Pored muzike, posvećena je i sportu.
Posebno mesto u njenom radu zauzima borba za prava žena i dece. Kroz ličnu priču želi da podigne svest o problemu porodičnog i vršnjačkog nasilja, te da ohrabri sve žene koje se nalaze u teškim životnim situacijama.
Njena želja je da im pruži primer kako je moguće pronaći snagu, odupreti se, pobeći iz lošeg okruženja i izgraditi potpuno nezavisan život. Nakon osvojene titule Mrs Südbayern, Milena Stanišić ima novi cilj koji je usmeren na predstojeće državno takmičenje u Fitness Bikini kategoriji, gde želi da ostvari što bolji rezultat.
Uporedo s tim, nastavlja rad na projektima i inicijativama usmerenim na pružanje direktne podrške i zaštite ženama i deci žrtvama nasilja.
(Kurir.rs/SerbianTimes)