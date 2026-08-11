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Kristi Volton rođena je kao Kristi Talant 1949. godine u Džeksonu u Vajomingu. Iako danas spada među najbogatije žene na svetu, njen život su obeležile lične tragedije, bolest deteta i neobičan splet okolnosti oko njenog nasledstva.

Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Sa 3 godine sin joj dobio težak oblik raka

Jedan od najtežih perioda u njenom životu nastupio je kada je njenom sinu Lukasu, dok je imao samo tri godine, dijagnostikovan redak i težak oblik kancera. Pošto konvencionalne terapije nisu davale očekivane rezultate, Kristi se posvetila istraživanju alternativne ishrane i organske hrane.

Lukas je uspeo da pobedi bolest, a to iskustvo ju je potstaklo da osnuje edukativne centre poput Olivewood Gardens, posvećene organskoj ishrani i zdravom životu.

Foto: Youtube

Tragična pogibija supruga

Kristi se 1978. udala za Džona T. Voltona, sina Sema Voltona, osnivača trgovačkog giganta Walmart. Džon je bio strastveni pilot i investitor. U junu 2005. godine, doživeli su strašnu tragediju kada je Džon poginuo u padu ultralakog aviona u Vajomingu zbog kvara na komandama.

Zabluda o "najbogatijoj ženi na svetu"

Nakon Džonove smrti, mediji (uključujući Forbes) proglasili su Kristi najbogatijom ženom na svetu, sa procenjenim bogatstvom od preko 30 do 40 milijardi dolara, pod pretpostavkom da je nasledila celokupnu imovinu svog supruga.Međutim, kada su sudski dokumenti otpečaćeni 2015. godine, otkriveno je da je njen suprug u testamentu najveći deo bogatstva namenio u dobrotvorne svrhe i njihovom sinu Lukasu, dok je Kristi pripala oko jedna šestina imovine.

Iako je njeno lično bogatstvo time revidirano na nekoliko milijardi dolara, i dalje predstavlja ogromnu sumu (danas se procenjuje na preko 20 milijardi dolara zavisno od udela u Walmart-u i kompaniji First Solar).

Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Filantropija i povučen život

Za razliku od mnogih drugih pripadnika svetske elite, Kristi Volton izbegava medijsku pažnju i živi mirnim životom u Vajomingu. Poznata je kao jedna od najdarezljivijih filantropa na svetu po procentu bogatstva koji donira u humanitarne svrhe, zaštitu životne sredine, obrazovanje i umetnost.