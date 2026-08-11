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Kada zajedno odu na večeru ili se prijavljuju u hotel, ljudi su ubeđeni da je on njen otac Ili čak deda! U stvarnosti, Grejsen (26) i Kevin Gegan (60) su supružnici koji su zaljubljeni jedno u drugo uprkos razlici u godinama od 34 godine.

Zbog toga se svakodnevno suočavaju sa podsmehom, a na internetu ih bez milosti nazivaju „sponzorušom i njenim sponzorom“.

„Čuli smo bukvalno sve. Da je Kevin dovoljno star da mi bude deda, da sam se udala zbog novca ili da će se naš brak uskoro raspasti. To su samo mišljenja ljudi koji nas uopšte ne poznaju“, kaže Grejsen

Najneprijatnije situacije doživljavaju tokom sasvim običnih svakodnevnih obaveza. Na recepciji hotela osoblje ponekad automatski pretpostavi da je Kevin njen otac.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Kada objasnimo da smo muž i žena, većina ljudi pocrveni i odmah nam se izvini“, kroz osmeh priča mlada Amerikanka.

Njihovo upoznavanje bilo je kao iz romantičnog holivudskog filma. Ona je radila kao menadžerka poznatog restorana specijalizovanog za bifteke, a on je bio redovan i zadovoljan gost. Ono što je počelo kao poslovni odnos, preraslo je u prijateljstvo, zatim u ljubav, a na kraju i u brak.

„Nikada nisam zamišljala da ću biti sa muškarcem koji je toliko stariji od mene. Na kraju nisam birala godine, već čoveka. Kevin je pažljiv, pouzdan, velikodušan i uvek me sasluša. Pored njega se osećam sigurno i srećno“, objašnjava Grejsen.

Ni njihove porodice u početku nisu bile oduševljene ovom neobičnom vezom. Plašili su se da njihova osećanja možda nisu iskrena. Međutim, kada su videli kako funkcionišu zajedno, sve sumnje su nestale. Svima je postalo jasno da je reč o iskrenoj i dubokoj ljubavi.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

I prosidba je izgledala kao scena iz holivudskog filma. Kevin je zaprosio Gracen u zoru, u njujorškom Central parku, gde joj je na gitari odsvirao pesmu koju je napisao samo za nju. Prošle godine venčali su se na privatnoj ceremoniji pored svoje kuće na jezeru, a ovog juna organizovali su veliko slavlje za porodicu i prijatelje.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Par je odlučio da neće imati decu. Umesto toga žele da putuju, provode vreme sa najbližima i uživaju u zajedničkom životu. Oboje se nadaju da će njihova priča podstaći ljude da prestanu da sude tuđim vezama samo na osnovu izgleda ili godina.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia