Slušaj vest

Cicvara je jedno od onih starih jela koja se prave od malo sastojaka, ali traže pravi odnos mera i strpljenje dok se kuva. Najlepša je kada ostane kremasta, bez grudvica, sa punim ukusom kajmaka i sira, kakav je i krajnji rezultat po ovom receptu.

Tradicionalno se služi topla, najčešće za doručak ili kao jak obrok, uz kiselo mleko, jogurt ili domaći hleb.

Sastojci:

500 ml punomasnog mleka

200 g kajmaka

150 g mladog punomasnog sira

100 g kukuruznog brašna

1 kašika putera

malo soli, po potrebi

Cicvara Foto: Pritnscreen

Priprema:

U šerpu sa debljim dnom sipajte mleko i dodajte kajmak. Zagrevajte na umerenoj temperaturi uz mešanje, dok se kajmak ne otopi i smesa ne postane ujednačena.

Dodajte izmrvljeni sir i nastavite da mešate dok se delimično ne istopi.

Kukuruzno brašno sipajte postepeno, u tankom mlazu, sve vreme energično mešajući varjačom kako se ne bi napravile grudvice. Smanjite temperaturu i kuvajte još nekoliko minuta. Cicvara će postepeno postajati sve gušća i kremastija, a kada počne da se odvaja od dna šerpe i kada se na površini pojavi masnoća, znak je da je gotova. Na kraju dodajte kašiku putera i probajte pre nego što dodate so, jer kajmak i sir već mogu biti dovoljno slani.

Kako da cicvara bude savršeno kremasta

Najvažnije je da kukuruzno brašno dodajete polako i da ne prestajete sa mešanjem. Ako odjednom sipate veću količinu, lako će nastati grudvice. Ako vam se učini da je cicvara pregusta, dodajte malo toplog mleka. Ako je previše retka, nastavite da je kuvate još nekoliko minuta na tihoj vatri.

Služite je odmah, dok je vruća i kremasta. Uz čašu kiselog mleka ili jogurta dobija se pravi, starinski doručak koji zasiti i vraća ukus domaće kuhinje, a koji mnogi priželjkuju.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

VIDEO: Cicvara