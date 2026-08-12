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Ako imate višak zrelog paradajza, domaći kečap je jedan od najboljih načina da ga sačuvate za zimu. Za razliku od kupovnih varijanti, ovde sami birate sastojke, količinu začina i gustinu, a ukus možete lako prilagoditi tako da bude blag, ljut ili aromatičan.

Za ovaj recept najbolje je koristiti paradajz jabučar, uz mesnate crvene paprike koje će kečapu dati punoću i blagu slatkoću. Od navedene količine dobija se veća tura domaćeg kečapa, pa je recept idealan za pripremu zimnice.

Sastojci za domaći kečap

Domaći kečap od paradajza i crvenih paprika pripremljen za zimnicu Foto: Oksana Bratanova / Alamy / Profimedia

6 kg paradajza jabučara

1 kg mesnatih crvenih paprika

6 srednjih glavica crnog luka

5 čenova belog luka

2 veze peršuna

100 g šećera

3 kašike soli

1 kesica cimeta

1 dl sirćeta

nekoliko samlevenih zrna karanfilića Kako se pravi domaći kečap

Domaći kečap od paradajza i crvenih paprika pripremljen za zimnicu Foto: Amelia Martin / Panthermedia / Profimedia

Paradajz dobro operite i isecite na četvrtine. Paprike očistite od peteljki i semenki, pa ih isecite na krupnije komade. Crni luk takođe podelite na četvrtine, beli luk očistite, a peršun operite. Sve pripremljeno povrće stavite u veću šerpu i kuvajte približno deset minuta, odnosno dok ne počne da omekšava. Nakon toga povrće procedite i propasirajte. Da biste iskoristili što više pulpe, ostatke možete nekoliko puta vratiti kroz pasirku. Ukoliko želite potpuno glatku teksturu, dobijenu masu dodatno usitnite blenderom. Kuvanje do prave gustine

Domaći kečap od paradajza i crvenih paprika pripremljen za zimnicu Foto: DAVID HERRAEZ CALZADA / Panthermedia / Profimedia

Propasiranom paradajzu dodajte šećer, so, cimet i mleveni karanfilić, pa vratite šerpu na srednju temperaturu. Tokom prvih desetak minuta kečap može dosta da peni i da se podiže, pa je u ovoj fazi važno češće mešanje kako ne bi prekipelo. Kada se masa smiri, ostavite je da lagano krčka i povremeno promešajte. Kečap se kuva otklopljen približno sat vremena. Najjednostavniji znak da je dostigao odgovarajuću gustinu jeste kada se količina smanji otprilike na polovinu početne zapremine. Pred sam kraj sipajte sirće i nastavite kuvanje još oko deset minuta. Tada kečap postaje gušći i može da prska, pa ga mešajte gotovo bez prestanka. Sipanje u flaše Gotov kečap sipajte dok je još vreo u prethodno zagrejane i čiste staklene flaše ili tegle. Dobro ih zatvorite, uvijte u ćebe ili deblji peškir i ostavite da se postepeno hlade do sledećeg dana. Kada se potpuno ohlade, odložite ih na tamno i hladnije mesto. Kako da napravite ljuti ili začinjeni kečap

Domaći kečap od paradajza i crvenih paprika pripremljen za zimnicu Foto: Oksana Bratanova / Alamy / Profimedia

Prednost domaćeg kečapa jeste što od jedne ture možete napraviti nekoliko različitih ukusa.

Ako volite ljuto, deo smese odvojite i dodajte pasiranu ljutu papričicu. U drugi deo možete staviti origano ili bosiljak i tako dobiti aromatičniju verziju koja će posebno dobro odgovarati uz testeninu, picu ili meso.

Tako od istih osnovnih sastojaka možete pripremiti nekoliko vrsta domaćeg kečapa i napraviti zimnicu po ukusu cele porodice.

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