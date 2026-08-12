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Krajem leta čak i one biljke koje su imale adekvatnu negu počinju da izgledaju istrošeno i umorno. Vruće vreme je uzelo svoj danak, razne biljne bolesti mogu da napadnu biljke, a nakon obilnog i dugog cvetanja, neke biljke jednostavno izgledaju iscrpljeno.

U ovoj situaciji možete da posegnete za đubrivom iz najbolje namere i to je u redu opcija za jednogodišnje biljke poput nevena, cinija i petunija, ali za višegodišnje biljke, to je najgora stvar koju možete da uradite.

Zašto nikada ne bi trebalo da đubrite biljke u avgustu?

Avgust je mesec kada temperature često prelaze prelaze 30 stepeni, a đubrenje biljaka po vrućem vremenu je zabranjeno za sve vrste biljaka, ali za višegodišnje biljke je toliko stresno da bi ih moglo ubiti.

Vrućina može izazvati opekotine od đubriva jer se višak soli nakuplja u zemljištu, oštećujući korenje. A kada se koreni oštete, nisu u stanju da podrže rast novog tkiva, a listovi će postati smeđi ili žuti, uvenuće, uvijati se ili odumirati.

Pored toga, novi talas rasta koji pokreće đubrivo u avgustu je problematičan jer je slab. Krajem leta, kada dani postaju kraći, višegodišnje biljke se polako spremaju za ulazak u stanje mirovanja. Dodavanje đubriva u ovoj fazi remeti prirodni životni ciklus biljke, primoravajući je da izbaci novi, ali slab rast.

Zalivanje biljaka u bašti rano ujutru tokom letnjih vrućina Foto: Myimagine, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Još jedna opasnost od avgustovskog đubrenja postaje očigledna tek u jesen. Slabi novi rast će verovatno biti oštećen mrazom. Što je vaša klima hladnija i što ranije očekujete prvi jesenji mraz, veći je rizik da će vaše biljke patiti i, u najgorem slučaju, uvenuti. Jedini izuzetak od tog pravila je ako živite u klimi bez mraza ili skoro bez mraza

Pravo vreme za đubrenje višegodišnjih biljaka

Za razliku od drvenastih višegodišnjih biljaka poput žbunova, zeljaste višegodišnje biljke ili potpuno uvenu tokom zime ili, ako su zimzelene poput kukurijeka, zadržavaju lišće, ali ulaze u stanje mirovanja i prestaju da rastu.

Najbolje vreme za đubrenje višegodišnjih biljaka je rano proleće kada novi izdanci izniknu iz zemlje.

Većini višegodišnjih biljaka nije potrebno više od ovog godišnjeg đubrenja u rano proleće, mada nekim biljkama koje se jako hrane, poput ljiljana ili višestruko cvetajućih biljaka, koristi da im se da tečno đubrivo sa trenutnom dostupnošću (ne granulirani proizvod sa sporim oslobađanjem) sredinom leta.

Neposredni rok za bilo kakvo đubrenje je kraj jula kako bi se izbeglo oštećenje biljaka.

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