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Ako tražite način da obogatite zimnicu ukusom i bojama, mešana šarena salata je pravi izbor. Pikantna, osvežavajuća i prepuna vitamina, odlično ide uz glavna jela tokom hladnih meseci, a svojim šarenilom odmah privlači pažnju na polici.

Koje povrće ide u šarenu salatu?

Za ovu salatu koristi se šest vrsta povrća, svako zbog ukusa, teksture i boje:

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- kupus

- krastavčići

- karfiol

- šargarepa

- zeleni paradajz

- paprika

Zimnica Foto: Facebook/Instagram/TikTok printscreen, Danijela Kojić Janković





Priprema:

Povrće temeljno operite, očistite i iseckajte prema želji:

- kupus narendajte

- papriku iseckajte na rezanca

- krastavčiće i šargarepu iseckajte na kolutove

- zeleni paradajz isecite na kriške

- karfiol razdvojte na sitnije cvetove

Preliv koji sve spaja

Da bi povrće ostalo sveže i hrskavo, pravi se jednostavan preliv od:

- 2 do 3 litra vode

- 1 litre sirćeta

- 10 kašika šećera

- 10 kašika soli

- bibera u zrnu (1–2 kesice)

- jedne kesice vinobrana



Sve se sipa u veću posudu i meša dok se so, šećer i vinobran potpuno ne otope.

Šarena salata Foto: Printscreen/Youtube/Bokina kuhinja

Kako se priprema?

- Povrće se spoji u velikoj posudi i prelije pripremljenim rastvorom.

- Masa se dobro promeša, pritisne poklopcem ili tanjirom i ostavi da odstoji 24 sata.

- Sutradan se salata raspoređuje u čiste i sterilisane tegle.

- Po potrebi se dodaje preliv, a sadržaj se učvršćuje pritiskivačem.

- Tegle se zatvaraju celofanom i gumicama, a na kraju poklopcem koji je prethodno prokuvan.

- Kada sve završiš, tegle je dovoljno odložiti na hladno mesto – i salata može da stoji celu zimu.

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