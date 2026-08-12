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Ako tražite način da obogatite zimnicu ukusom i bojama, mešana šarena salata je pravi izbor. Pikantna, osvežavajuća i prepuna vitamina, odlično ide uz glavna jela tokom hladnih meseci, a svojim šarenilom odmah privlači pažnju na polici.

Koje povrće ide u šarenu salatu?
Za ovu salatu koristi se šest vrsta povrća, svako zbog ukusa, teksture i boje:

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- kupus
- krastavčići
- karfiol
- šargarepa
- zeleni paradajz
- paprika

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Zimnica Foto: Facebook/Instagram/TikTok printscreen, Danijela Kojić Janković



Priprema:

Povrće temeljno operite, očistite i iseckajte prema želji:

- kupus narendajte
- papriku iseckajte na rezanca
- krastavčiće i šargarepu iseckajte na kolutove
- zeleni paradajz isecite na kriške
- karfiol razdvojte na sitnije cvetove

Preliv koji sve spaja
Da bi povrće ostalo sveže i hrskavo, pravi se jednostavan preliv od:

- 2 do 3 litra vode
- 1 litre sirćeta
- 10 kašika šećera
- 10 kašika soli
- bibera u zrnu (1–2 kesice)
- jedne kesice vinobrana

Sve se sipa u veću posudu i meša dok se so, šećer i vinobran potpuno ne otope.

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Šarena salata Foto: Printscreen/Youtube/Bokina kuhinja

Kako se priprema?

- Povrće se spoji u velikoj posudi i prelije pripremljenim rastvorom.
- Masa se dobro promeša, pritisne poklopcem ili tanjirom i ostavi da odstoji 24 sata.
- Sutradan se salata raspoređuje u čiste i sterilisane tegle.
- Po potrebi se dodaje preliv, a sadržaj se učvršćuje pritiskivačem.
- Tegle se zatvaraju celofanom i gumicama, a na kraju poklopcem koji je prethodno prokuvan.
- Kada sve završiš, tegle je dovoljno odložiti na hladno mesto – i salata može da stoji celu zimu.

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 VIDEO: Kako da vam zimnica traje i do tri godine

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