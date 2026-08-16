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Dinstani luk osnova je brojnih jela, od gulaša i paprikaša do sosova, čorbi i variva, ali dobro znamo da njegovo spremanje ponekad ume da potraje. Ako je temperatura previsoka, brzo će potamneti i zagoreti, dok će iznutra ostati tvrd, a stan će još satima mirisati na prženje.

Iskusni kuvari zato koriste jednostavan trik koji ubrzava omekšavanje luka i pomaže mu da dobije lepu zlatnu boju. Potrebna su samo dva sastojka koja većina ljudi već ima u kuhinji: prstohvat sode bikarbone i malo šećera.

Dodajte ih čim luk stavite na šporet

Kada zagrejete malo ulja ili masti i ubacite sitno iseckan luk, odmah dodajte sasvim mali prstohvat sode bikarbone i malo šećera. Soda bikarbona ubrzava razgradnju luka, pa on brže postaje mekan i gotovo kremast, dok šećer naglašava njegovu prirodnu slatkoću i pomaže mu da dobije privlačnu zlatnu boju.

Dinstanje Foto: Woodpond / Alamy / Profimedia

Sa sodom bikarbonom ipak ne bi trebalo preterivati. Dovoljan je zaista mali prstohvat, jer veća količina može da promeni ukus i teksturu luka. Dinstajte ga na umerenoj temperaturi i povremeno promešajte, a ako primetite da počinje da se lepi za dno, dodajte kašiku vode.

Na ovaj način luk će nastaviti da omekšava bez zagorevanja, a njegov miris neće se širiti po stanu toliko dugo kao kada se dinsta na previsokoj temperaturi.

Prejaka vatra može da upropasti i najbolji luk

Najčešća greška prilikom dinstanja luka jeste upravo previsoka temperatura. Na jakoj vatri njegova površina brzo potamni, dok unutrašnjost ne stigne da omekša. Ako se tako priprema još nekoliko minuta, lako će zagoreti i dobiti neprijatan, gorak ukus koji može da pokvari čitavo jelo.

Crni luk Foto: Stephen French / Alamy / Alamy / Profimedia

Zato šporet ne treba uključivati na maksimum. Umerena temperatura omogućava luku da postepeno omekša, pusti svoje sokove i razvije pun, blago sladak ukus. Nije potrebno neprestano ga mešati, ali ga ne bi trebalo ni ostaviti bez nadzora.

Dobro izdinstan luk postaje gotovo kremast i može prirodno da zgusne sos, čorbu ili gulaš, pa u nekim jelima smanjuje potrebu za velikom količinom brašna ili klasičnom zaprškom. Najvažnije je da ga ne sklonite sa šporeta čim dobije boju, već da mu ostavite još malo vremena da potpuno omekša.

Dakle, mali prstohvat sode bikarbone, malo šećera i umerena temperatura dovoljni su da luk bude mekan, sočan, zlatan i mnogo brže spreman za nastavak kuvanja.

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