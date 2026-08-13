Slušaj vest

Kupovina u prodavnicama polovne garderobe ponekad može da se pretvori u pravo malo lovljenje blaga, a jedna Amerikanka upravo je imala sreće kakvoj se nadaju svi ljubitelji second hand mode. Među običnim komadima garderobe pronašla je upečatljivu narandžastu haljinu sa leptirima i za nju izdvojila svega oko 13 evra (oko 1500 dinara).

U tom trenutku nije ni slutila da u rukama drži dizajnerski komad čija je originalna cena bila višestruko veća.

Rut Kornac godinama kupuje polovnu garderobu i dobro zna da se među prepunim rafovima ponekad mogu pronaći kvalitetni i skupoceni komadi. Ipak, ovog puta čak ni ona nije očekivala da će naići na haljinu poznate modne kuće čija se vrednost meri hiljadama evra.

Sve je otkrila etiketa

Dizajnerska haljina Karoline Erere pronađena u second hand prodavnici za 13 evra Foto: instagram/ruthkornatz

Dok je obilazila lokalnu prodavnicu „Goodwill“ u Konektikatu, pažnju joj je privukla narandžasta haljina ukrašena velikim leptirima.

Model joj je na prvi pogled bio zanimljiv zbog neobičnog dizajna, pa je čak pomislila da bi mogao da posluži njenoj ćerki. Međutim, tek kada je pogledala etiketu, shvatila je da pred sobom možda ima nešto mnogo vrednije nego što cena govori.

Na etiketi je stajalo ime Karolina Erera, jednog od najpoznatijih imena luksuzne mode.

Rut je potom počela da istražuje poreklo haljine i ubrzo otkrila da nije reč o starom komadu koji je godinama kružio tržištem polovne odeće, već o modelu iz relativno nove kolekcije.

Cena ju je potpuno iznenadila

Kada je pronašla podatke o haljini, postalo je jasno koliko je njen second hand ulov zapravo bio neverovatan.

Model je pripadao kolekciji za 2025. godinu, a njegova originalna cena iznosila je više od 4.000 evra (ili skoro 470.000 dinara).

To znači da je Rut dizajnersku haljinu platila više stotina puta manje od iznosa po kojem je prvobitno bila ponuđena u prodaji.

Za ljubitelje polovne garderobe upravo ovakve priče predstavljaju razlog zbog kojeg se second hand radnje obilaze strpljivo – nikada se ne zna šta se može sakriti između sasvim običnih majica, pantalona i jakni.

Kako je tako skupa haljina završila među polovnom garderobom?

Najveća misterija ostala je kako je skoro nova luksuzna haljina uopšte završila u prodavnici polovne robe i dobila cenu od svega nekoliko dolara.

Rut pretpostavlja da je neko možda dobio haljinu na poklon, da mu nije odgovarala ili da je jednostavno završila među stvarima koje prethodni vlasnik više nije želeo.

Na društvenim mrežama brzo su se pojavile i brojne teorije o njenoj prošlosti, ali odgovor na pitanje ko ju je i zašto ostavio verovatno nikada neće biti poznat.

Sama haljina je, međutim, postala prava mala internet senzacija.

Hoće li je prodati?

Nakon što je shvatila koliko vredi, Rut se našla pred novom dilemom – da li dizajnerski komad da zadrži ili da ga proda.

Haljina joj ne odgovara savršeno, pa je razmišljala i o tome da je prepravi. Istovremeno, s obzirom na njenu tržišnu vrednost, prodaja bi mogla da joj donese ozbiljnu zaradu u odnosu na svega 13 evra koliko je za nju izdvojila.

Ipak, postoji još jedna mogućnost koja joj je posebno zanimljiva – da je sačuva za ćerku.

Video: Da li je polovna garderoba sigurna za nošenje