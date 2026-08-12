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Jedan od najlepših letnjih osećaja jeste izlazak iz mora i sušenje na suncu. Mnogi tada ni ne pomišljaju na tuširanje, naročito ako planiraju da se ubrzo ponovo okupaju. So koja ostaje na koži i kosi za neke je čak neizostavan deo boravka na plaži.

Ipak, ostavljanjemorske vode na telu nije uvek najbolja ideja. Osim soli, na koži mogu da ostanu pesak, sitni morski organizmi i tragovi algi, dok kombinacija svega toga sa suncem i visokim temperaturama kod osetljivijih osoba može da izazove suvoću, zatezanje i iritaciju.

Zbog toga jednostavno ispiranje običnom vodom nakon kupanja može da bude korisna letnja navika.

So može da ostavi kožu suvom i zategnutom

Kada izađemo iz mora, voda koja je ostala na koži postepeno isparava, ali kristali soli ostaju na njenoj površini.

Posledica može da bude osećaj suvoće i zatezanja, posebno kod ljudi čija je koža i inače sklona isušivanju.

Morska so može da isuši kožu Foto: EpicStockMedia / Alamy / Alamy / Profimedia

Tokom dana na plaži koža je istovremeno izložena suncu, vetru i visokim temperaturama, što može dodatno da pogorša situaciju. Posle nekoliko sati mogu da se pojave hrapavost, perutanje i neprijatan osećaj zategnutosti.

Osetljiva koža može burnije da reaguje

Morska voda ne deluje isto na svakoga. Dok pojedini ljudi neće primetiti nikakve posledice, kod drugih se mogu javiti svrab, peckanje ili crvenilo.

Posebno neprijatno može da bude ukoliko na koži postoje male ogrebotine, ranice ili iritacije nastale posle brijanja ili depilacije. So može dodatno da pojača peckanje na takvim mestima.

Kratko ispiranje čistom vodom nakon izlaska iz mora može da pomogne da se ukloni so i smanji neprijatan osećaj.

Iz mora na kožu ne donosimo samo so

Morska voda nije sterilna. U njoj žive brojni mikroorganizmi, plankton i alge, čiji sitni ostaci nakon plivanja mogu da završe na koži ili kupaćem kostimu.

Foto: denis doyle / Alamy / Profimedia

To u najvećem broju slučajeva neće izazvati nikakav problem. Međutim, kod osetljivijih osoba, kao i nakon boravka u vodi u kojoj je povećana koncentracija određenih algi ili drugih organizama, mogu da se pojave osip, svrab ili crvenilo.

Tuširanjem zato ne uklanjamo samo morsku so, već i druge ostatke koji su se tokom kupanja zadržali na telu.

Dugo nošenje mokrog kupaćeg može dodatno da smeta koži

Morska voda ostaje i u materijalu kupaćeg kostima. Ako ga dugo ne skinemo, koža je istovremeno izložena vlazi, soli, toploti i trenju.

Iritacija može posebno da se pojavi na pregibima i delovima tela na kojima kupaći kostim čvrsto naleže na kožu.

Zbog toga je nakon poslednjeg ulaska u more tog dana poželjno skinuti mokar kupaći kostim i isprati telo.

Morska so ostavlja trag i na kosi

Talasasta kosa karakteristična za dane provedene na moru mnogima izgleda odlično, ali morska voda može da ima i drugu stranu.

Često izlaganje soli može da učini kosu suvom i grubom, a vlasi mogu lakše da se zamrse i postanu sklonije pucanju. Kombinacija soli, jakog sunca i vetra posebno može da utiče na kosu koja je već suva, oštećena, farbana ili hemijski tretirana.

Zato je korisno isprati kosu običnom vodom nakon boravka u moru.

So može ostaviti trag na kosi Foto: Shutterstock

Ne treba zaboraviti ni kožu glave

Posledice morske vode nisu ograničene samo na vlasi. So se zadržava i na koži glave, pa kod pojedinih ljudi može da izazove suvoću, svrab ili osećaj zatezanja.

Ako tokom letovanja primetite da vas koža glave nakon dana provedenog na plaži svrbi više nego inače, temeljno ispiranje kose i kože glave običnom vodom može da bude korisno.

Da li je tuširanje potrebno posle svakog kupanja?

Ako tokom dana više puta ulazite u more, nema potrebe da nakon svakog kupanja koristite gel za tuširanje i šampon. Prečesto korišćenje sredstava za čišćenje može i samo da doprinese isušivanju kože.

Dovoljno je ispiranje običnom vodom kako biste uklonili višak soli, pesak i druge ostatke iz mora.

Nakon poslednjeg kupanja tog dana možete temeljnije da se istuširate, a zatim na još blago vlažnu kožu nanesete hidratantni losion ili kremu.

I kosu je dobro temeljno isprati. Ako je nakon boravka u moru posebno suva, mogu da pomognu regenerator ili hidratantna nega.

Ukoliko se nakon kupanja pojave izraženo crvenilo, intenzivan svrab, osip, oticanje ili drugi neuobičajeni simptomi koji ne prolaze, ne treba automatski pretpostaviti da je za njih odgovorna samo morska so.

Osećaj soli na koži mnogima je neraskidivo povezan sa letom i odmorom. Ipak, kada završite sa kupanjem za taj dan, nekoliko minuta provedenih pod tušem može da bude jednostavan način da kožu i kosu oslobodite svega što je na njima ostalo nakon mora.

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