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Američka fitnes influenserka Gabrijela Elajz Abutbol istetovirala je sovu na boku tela, nakon što je motiv pronašla na internetu. Međutim, tetovaža joj je ubrzo postala odbojna, muž ju je upoređivao sa logotipom lanca restorana Hooters, a otac sa njom zbog toga nije razgovarao čak nekoliko meseci. Danas Gabrijela skupo plaća svoju mladalačku nepromišljenost.

„Bila sam sa nekoliko prijatelja, rekli smo da će biti zabavno, a na Pinterestu smo pronašli sliku sove koja je umesto očiju imala hvatače snova. Bila sam mlada i činilo mi se da je to baš kul“, priseća se Gabrijela iz San Dijega.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Oduševljenje, međutim, nije dugo trajalo.

„Sto posto žalim što sam uradila tu tetovažu. Izgledala je kao velika crna mrlja na boku mog tela, a ja samo želim da ponovo imam svoju prirodnu kožu“, priznaje influenserka. Sumnje je dodatno podstakao i njen muž, sa kojim je zajedno već deset godina. Njemu je sova neodoljivo ličila na logo američkog lanca restorana Hooters.

Još burnije reagovao je njen otac.

„Bio je potpuno protiv tetovaža, a kada sam je uradila, toliko se naljutio da je prekinuo svaki kontakt sa mnom i nekoliko meseci nije razgovarao sa mnom“, otkrila je.

Danas se celoj situaciji zajedno smeju, a otac joj često govori da je to bila najgora investicija u njenom životu. Razlog je jednostavan – sama tetovaža koštala je oko 500 dolara, dok je njeno uklanjanje do sada koštalo približno 15 hiljada dolara, a konačan račun još nije zaključen.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Gabriela pokušava da ukloni tetovažu već četiri godine. U prvoj klinici prošla je čak 18 laserskih tretmana, koji su, kako kaže, bili „nepodnošljivo bolni“, a pritom gotovo nisu dali rezultate. Na kraju je promenila lekara i iza sebe sada ima ukupno oko 32 tretmana. Na njih odlazi jednom na osam nedelja i nada se da su joj preostala još samo jedan ili dva. Konačni trošak mogao bi da dostigne čak 18 hiljada dolara.

„Kada pogledam unazad, to je bila jedna od najvećih grešaka koje sam napravila“, priznaje Gabriela. Smatra da bi mladi trebalo dobro da razmisle pre nego što donesu sličnu odluku.

„Sa osamnaest godina čovek je potpuno drugačiji nego sa trideset ili četrdeset. Ono što mi je tada bilo kul, danas mi se više uopšte ne dopada.“

U jednom je ipak potpuno sigurna. Kada sova jednom zauvek nestane, na njenom telu više neće biti nijedne nove tetovaže.