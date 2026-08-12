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Imao je više od 120 kilograma, ostajao je bez daha dok se peo uz stepenice, a njegov seksualni život praktično nije postojao. Zato je 46-godišnji Adam Džuniper iz Londona znao da mora nešto da promeni.

Posle nekoliko neuspešnih pokušaja da smrša, pronašao je iznenađujuće jednostavno rešenje – obične pirinčane krekere. Za samo sedam meseci izgubio je više od 44 kilograma i tvrdi da je promena značajno poboljšala i njegov intimni život.

Adam je među prijateljima važio za „zdravog debeljka“. Svakog dana vozio je bicikl 11 kilometara do posla, ali je istovremeno preskakao doručak i glad gasio keksima, čokoladicama ili hamburgerima. Kada se 2015. godine preselio u London i bicikl zamenio metroom, situacija se dodatno pogoršala. Njegova težina na kraju je dostigla 123 kilograma.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Moja odeća postajala je sve veća i veća. Kada sam morao da kupim novu košulju, bilo me je sramota jer je moja veličina uvek bila negde pozadi na polici ili je uopšte nije bilo“, priseća se Adam.

Novo upozorenje stiglo je kod kuće.

„Moj seksualni život je praktično nestao. Počeo sam da se pitam da li to ima veze sa mojim izgledom.“

Kao i mnogi drugi, isprobavao je razne dijete, brojao kalorije i jedno vreme jeo gotovo samo voće. Međutim, ništa mu dugoročno nije odgovaralo. Tada je otkrio pirinčane krekere. Danas ih pojede i do deset dnevno i kombinuje ih, na primer, sa jabukama.

„Mogao sam da pojedem veliku količinu hrane, a da ne unesem previše kalorija“, objašnjava.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Rezultati su, kako kaže, stigli već posle nekoliko nedelja. Za sedam meseci izgubio je više od 44 kilograma i danas ima oko 73,5 kilograma. Pirinčani krekeri ga koštaju najviše dve funte dnevno, što je znatno manje nego što je ranije trošio na kalorične užine.

Promenom je oduševljena i njegova supruga.

„Kaže da sam prelep, a ona je pravi seks simbol, pa se osećam mnogo srećnije“, kaže Adam kroz smeh.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ipak, smatra da najveća prednost nije samo bolji izgled.

„Osećam se mnogo bolje i mogu da pratim svog sina. Moj savet je da pronađete ono što odgovara baš vama. Možda će potrajati neko vreme, ali moguće je“, poručuje svima koji se bore sa viškom kilograma.