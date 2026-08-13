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Mnogi i dalje prave kardinalnu grešku i ostavljaju novčanik na samom vrhu torbe ili ga samo pokriju peškirom, što za lopove predstavlja lak plen.

Iako potpuno bezbedno skrovište na plaži ne postoji, primenom jednostavnih trikova možete drastično smanjiti rizik da ostanete bez svojih dragocenosti zbog vešte ruke lopova. Takođe, na plažu nikada ne treba nositi više keša nego što vam je tog dana zaista potrebno.

Vodootporna torbica

Ponekad je najsigurnije ono skrovište koje uopšte ne ostavljate na plaži. Male vodootporne torbice možete nositi oko struka ili vrata i u njih spakovati nešto novca, karticu i ključ dok se kupate. Pre nego što uđete u vodu, obavezno proverite da li je torbica pravilno zatvorena i namenjena za plivanje, a ne samo za zaštitu od prskanja vode.

Neupadljiva ambalaža svakodnevnog proizvoda

Lopovi traže klasične novčanike koje mogu da uoče za svega nekoliko sekundi. Umesto toga, novac stavite u vodootpornu kesicu, a zatim ga sakrijte u čistu i suvu ambalažu nekog običnog proizvoda koji ne deluje vredno (poput prazne ambalaže kreme za sunčanje).

Ipak, obratite pažnju na važan detalj: ambalaža ne sme da izgleda kao smeće kako je vi ili vaši prijatelji ne biste greškom bacili!

Sakrijte bezbedno novčanik Foto: photo_stella / Alamy / Profimedia

Skriveni unutrašnji džepovi u torbi

Veliki broj torbi i rančeva ima male unutrašnje pregrade koje nisu odmah vidljive. Ako već morate da ostavite deo gotovine na plaži, podelite je i manji deo sakrijte u ovakav džep.

Iako ovo neće pomoći ako lopov odnese celu torbu, sprečiće sitne kradljivce koji samo na brzinu žele da zavire u unutrašnjost i izvuku novčanik.

Podelite novac na više mesta

Nemojte držati sav novac, dokumente i kartice zajedno na jednom mestu. Podelite ih – manji iznos neka vam bude pri ruci za piće ili sladoled, dok ostatak sklonite na sigurnije mesto. Na taj način, čak i ako dođe do krađe, nećete ostati bez svega odjednom. Takođe, na plažu ponesite samo jednu platnu karticu, a rezervne ostavite u smeštaju.

Zapamtite: Nijedan trik ne garantuje stopostotnu sigurnost ako lopov odnese čitavu vašu torbu sa plaže. Zato je najbolja strategija kombinacija opreza, nošenja minimalne količine novca i korišćenja hotelskog sefa za najvrednije stvari.

(Kurir.rs/Žena)

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