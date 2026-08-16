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Banane su jedno od najpraktičnijih voća za držanje u kući, ali imaju jednu malu manu: za svega nekoliko dana mogu od idealno zrelih postati previše mekane, sa karakterističnim braon flekama na kori.

Problem je posebno izražen tokom leta, kada više temperature dodatno ubrzavaju proces sazrevanja. Banane se na sobnoj temperaturi uglavnom mogu održati svežim između dva i šest dana, ali to zavisi i od toga koliko su bile zrele kada smo ih kupili.

Zbog toga se često dešava da ceo grozd banana kupljen u prodavnici postane prezreo pre nego što stignemo da ih pojedemo. Međutim, postoji jednostavan trik koji može da pomogne da proces sazrevanja bude sporiji.

Banane, aluminijumska folija

Trik je veoma jednostavan - potrebno je obmotati samo gornji deo grozda, odnosno peteljke banana, aluminijumskom folijom. Ideja je da se na taj način ograniči oslobađanje etilena, gasa koji prirodno nastaje tokom sazrevanja voća i ima važnu ulogu u tom procesu. Sličan postupak preporučuje se i sa plastičnom folijom.

Banane Foto: Shutterstock

Etilen podstiče promene koje se odvijaju tokom sazrevanja - skrob se pretvara u šećere, a ćelijske strukture ploda postepeno se razgrađuju. Zato zelena banana vremenom postaje žuta, mekša i slađa.

Kada sazrevanje nastavi da napreduje, na kori se pojavljuju karakteristične braon fleke, dok se menjaju i tekstura i ukus. Kada dostignu punu zrelost, banane mogu prilično brzo da postanu prezrele.

Ne stavljajte ih u istu činiju sa drugim voćem

Još jedna česta greška je držanje banana u istoj činiji sa ostatkom voća. Banane tokom sazrevanja proizvode etilen, ali ga proizvode i druge vrste voća.

Brzo sazrevanje Foto: Shutterstock

Kada se različiti plodovi nalaze veoma blizu jedni drugima, etilen može dodatno da utiče na brzinu sazrevanja. Zbog toga je, ako želite da banane što duže ostanu sveže, bolje da ih držite odvojeno od drugog voća, naročito kada su već žute i blizu pune zrelosti.

To je posebno korisno tokom leta, kada visoke temperature već same po sebi ubrzavaju sazrevanje.

Cilj je jednostavan - usporiti sazrevanje koliko je moguće, kako bi banane duže ostale u stanju u kojem su najbolje za jelo. Na taj način može se produžiti vreme za njihovu potrošnju i smanjiti količina voća koje završi u smeću.

(Kurir.rs/Blic)

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