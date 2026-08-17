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Gotovo da nema nikoga ko je bar jednom ušao u kuhinju, a da ne zna da spremi pire krompir. I ne mislimo na onaj instant, iz kesice, gotov za svega nekoliko minuta. Klasičan pire obično se priprema sa mlekom i puterom, ali postoji jednostavna zamena koja mu daje još bogatiju i kremastiju teksturu.

Umesto mleka, za pripremu pire krompira Ruskinje koriste zagrejanu pavlaku za kuvanje i dodaju je postepeno. Tako lakše kontrolišu gustinu, a pire dobija bogatiju, kremastiju i svilenkastu teksturu, bez viška tečnosti.

Zamenite mleko pavlakom za kuvanje

Mleko sadrži više vode i manje masti, pa pire lako može da postane redak ako ga sipate više nego što je potrebno. Pavlaka za kuvanje, zahvaljujući većem procentu mlečne masti, daje pireu puniji ukus i bogatiju, kremastiju teksturu.

Najbolje je da izaberete pavlaku sa oko 20 do 35 odsto mlečne masti i dodajete je postepeno, dok ne dobijete željenu gustinu. Ipak, nemojte preterivati s količinom kako pire ne bi postao previše težak i mastan.

Pire kromopir Foto: Profimedia

Pavlaku za kuvanje obavezno zagrejte

Hladnu pavlaku nemojte sipati direktno u tek skuvan krompir. Zagrejte je gotovo do ključanja, ali pazite da ne provri. Na taj način krompir će ostati topao, sastojci će se lakše sjediniti, a pire će biti nežniji i kremastiji.

Najbolje je da pavlaku lagano zagrevate dok se krompir kuva, kako bi oba sastojka bila spremna u isto vreme.

Dobro prosušite krompir

Krompir kuvajte dok potpuno ne omekša, a zatim ga dobro ocedite. Vratite šerpu sa krompirom na veoma slabu vatru na minut-dva, kako bi ispario višak vlage. Ovaj korak nemojte preskakati ako želite gust, ali istovremeno lagan i vazdušast pire.

Potom krompir izgnječite ručno ili ga protisnite kroz presu. Blender izbegavajte, jer preterana obrada oslobađa više skroba, zbog čega pire može da postane lepljiv i gumenast.

Pavlaku dodajte malo-pomalo

Na kilogram krompira biće vam potrebno približno 150 do 200 ml zagrejane pavlake za kuvanje. Nemojte je sipati odjednom, već je dodajte u nekoliko navrata, uz lagano mešanje, sve dok pire ne dobije željenu gustinu i kremastu teksturu.

Na kraju posolite po ukusu i poslužite dok je još topao. Dobićete nežan, svilenkast i kremast pire, odličan kao prilog uz meso, povrće ili omiljeni sos.

(Kurir.rs/Žena)

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