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Patrijarh Pavle, poznat po svom izuzetno skromnom načinu života, navodno nije često uživao u slatkišima. Ipak, kada bi se počastio nekom poslasticom, njegov omiljeni izbor bila je krempita.

Stari recept za krempitu ne traži mnogo sastojaka, već samo malo strpljenja i pažnje. Kada se dobro ohladi, krem postaje nežan i lagan, dok kore daju savršenu hrskavost. Ovom kolaču je teško odoleti.

Sastojci:

- 2 gotova lisnata testa

- 2 l mleka

- 400 g kristal šećera

- 8 kesica vanilin šećera

- 300 g oštrog brašna

- 10 jaja

- 5 kašika šećera za belanca

Krempita Foto: Profimedia

Priprema:

Lisnato testo izbockajte viljuškom i ispecite u rerni. Zatim spremite fil tako što ćete u 2 litra mleka skuvati umućena žumanca sa šećerom, vanilin šećerom i brašnom.

Kada dobijete masu kako što je puding pustite da se prohladi. Umutite belanca pa šne dodajte skuvanim jajima. Jednu koricu stavite na dno, rasporedite fil, pa stavite drugu koricu i pospite je šećerom u prahu.

(Kurir.rs/Informer)

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