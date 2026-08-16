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Ako vam se pohovane šnicle već nekoliko minuta nakon prženja raskvase i izgube onu finu, hrskavu koricu, možda problem nije ni u mesu ni u ulju. Tajna može da bude u prvom koraku pohovanja.

Umesto običnog brašna, probajte kukuruzni skrob. Iskusni kuvari ga koriste jer može da napravi tanju i hrskaviju koricu, dok meso iznutra ostaje sočno.

Zašto kukuruzni skrob?

Kukuruzni skrob pravi tanak sloj oko mesa i pomaže da se jaje bolje zalepi. Kada šniclu spustite u vrelo ulje, poh se brzo stegne i dobija onu zlatnu, hrskavu koricu koju svi volimo.

Važno je samo da ne preterate - meso treba tek tanko da bude obloženo skrobom.

Kako da pohujete šnicle?

Meso prvo dobro osušite papirnim ubrusom. Zatim ga, umesto u brašno, uvaljajte u kukuruzni skrob. Posle toga ide u umućena jaja, pa u prezle. Prezle možete blago da pritisnete prstima kako bi se lepo zalepile.

Pohovane šnicle Foto: Andrey Khokhlov / Alamy / Profimedia

Šnicle potom pržite u dobro zagrejanom ulju dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju.

Ne zaboravite na temperaturu ulja

Možete sve da uradite kako treba, ali ako šniclu stavite u hladno ili nedovoljno zagrejano ulje, korica će upiti više masnoće i brzo postati mekana.

Ako niste sigurni da li je ulje spremno, ubacite nekoliko mrvica prezli. Ako odmah počnu da cvrče, možete da počnete sa prženjem.

Nemojte ni da štedite previše na količini ulja. Šnicla treba ravnomerno da se prži kako bi se korica brzo formirala.

Ovaj trik možete da koristite za svinjske i teleće šnicle, a posebno je važno da meso pre pohovanja ne bude vlažno.

Ako volite još hrskaviju koricu, izaberite malo krupnije prezle.

I još jedna napomena: kukuruzni skrob prirodno ne sadrži gluten, ali obične prezle uglavnom sadrže. Ako vam je potreban potpuno bezglutenski obrok, morate koristiti i bezglutenske prezle.

(Kurir.rs/Najžena)

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